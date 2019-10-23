Банки подождут. Россияне сбегают от кредиторов в "трудовые дома"

Интернет, остановки общественного транспорта и жилые кварталы пестрят объявлениями "Помогу с кредитом", "Трудовой дом — помощь людям в тяжёлой жизненной ситуации".

Осенью Центробанк ужесточил требования к заёмщикам, но банки находят лазейки в законодательстве, обходят эту преграду и вручают свои кредитки даже людям без прописки и постоянной работы. Погоня кредитных организаций за будущими должниками доходит до маразма — кредитные карты получают зависимые от алкоголя люди без кредитной истории. Эксперты подтверждают, что к старым способам, когда должники сбегали в монастыри и садились в тюрьмы, добавился новый — теперь россияне прячутся от долгов и коллекторов в трудовых домах.

Вячеслав Дудин из Подмосковья решился покинуть квартиру родственников, в которой даже не был прописан, когда не смог закрыть долг по третьей кредитной карте на 250 тыс. рублей и близких начали одолевать коллекторы. У него не было постоянной работы, только разовые заработки грузчиком. Он собрался и уехал из Сергиева Посада в Подольск, там он обратился в рабочий дом.

— Мне сложно найти работу, потому что у меня бывают запои. Я обратился в трудовой дом, хотя платят там копейки — 900 рублей за смену, а рабочий день может длиться больше 12 часов, деньги сильно задерживают. При этом могут поднять в три часа ночи, чтобы проверить на алкотестере, — рассказывает Вячеслав. — Я ушёл уже через несколько дней. Увидел, как одному из ребят на смене стало плохо. Его взяли и отвезли на станцию, и уже там прохожие вызвали ему скорую.

Директор центра помощи бездомным и людям в трудной ситуации "Дом друзей" Лана Журкина рассказала Лайфу, что многие трудовые дома не имеют в штате врачей и специалистов по социализации граждан, попавших в экстремальные условия.

Помощник руководителя дома трудолюбия "Ной" Роман Трончук рассказал корреспонденту Лайфа, что среди постояльцев организации, обращающихся за помощью, встречаются социализированные люди, попавшие на улицу из-за семейных проблем или долгов.

— К нам приходит пять процентов бездомных, которые оказались на улице случайно и временно. Они не пьют, могут работать и имеют специальность, то есть могут встать на ноги самостоятельно. Среди них много приезжих из других регионов. Иногда они попадают к нам из-за собственной лени и несознательности. К примеру, человек набирает долги, когда ему нечем рассчитываться с кредиторами, оказывается на улице, — объясняет Роман.

По его словам, такие люди задерживаются в организации от двух недель до месяца, чтобы восстановить за это время документы или накопить на билет для поездки к родственникам. Бывает, зарабатывают деньги, чтобы снять себе комнату и запастись едой. Остальные 95% бездомных — это социально неблагополучные люди, зависимые от алкоголя или наркотиков, которым вне приютов не выжить.

Юрий Потапенко, руководитель некоммерческой организации в Екатеринбурге, которая помогает людям в трудных ситуациях, предоставляя жильё, еду и минимальный заработок, рассказал Лайфу, что аналогичных случаев становится всё больше. Совсем недавно к нему обратился гражданин России из Красноярского края, который скрывался от кредиторов.

— Рабочий с золотыми руками, не пьёт, без вредных привычек оказался в тяжёлой жизненной ситуации. У меня он проработал в организации три месяца, получал в среднем по 13–14 тыс. рублей. Сейчас уже нашёл хорошую работу, где ему обещают около 50 тыс. рублей в месяц. Надеюсь, всё у него наладится, — убеждён Потапенко.

Эксперты считают, что если государство не ужесточит требования к кредитной политике банков, то подобных случаев будет всё больше, причём под ударом окажутся семьи. Центробанк уже предупреждал кредитные организации, что в случае сильного роста рынка и выявления большого числа мошеннических схем регулятор может использовать меру количественного ограничения кредитных услуг.