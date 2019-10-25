Офисный ад. Эксперты раскрыли секреты эффективности на работе

Хочется прожить долгую и счастливую жизнь, но как это сделать? Эксперты отмечают, что залог счастья и долголетия кроется в хорошем самочувствии и здоровом отношении к происходящему.

Мы проводим перед компьютером по восемь часов в день. А то и по девять, десять и так до круглых суток, желая выполнить работу, план, задачу и тем самым сделать свою жизнь ещё лучше. Но наше желание заработать противоречит нашей физиологии. Пока интеллект развивается, организм деградирует.

— Мы живём и, естественно, работаем в мегаполисе, который щедро одаривает нас отравленным воздухом, экстремальными перепадами температуры, давления и влажности. Болезни и вирусы распространяются с молниеносной скоростью по метро, офисам, торговым центрам. Всё это мы с вами изменить не в силах. Уехать в глухую деревню с идеальной экологией, пить родниковую воду, завести огород и курочек во дворе было бы идеально, но все мы хотим успеха в карьере и финансах, а это предполагает постоянное нахождение в центре событий, — отметил эксперт по здоровому образу жизни, абсолютный чемпион мира по бодибилдингу MFBS Олег Николаев.

Поскольку изменить внешние факторы мы не в силах, нужно обратить внимание на то, что влияет на нас изнутри. Питание, режим дня, физическая активность, борьба со стрессом.

Офисное питание

Перекусы на рабочем месте, вредная еда, кофе, сладкие газированные напитки не способствуют насыщению организма, а только изнашивают его. "Ожирение становится причиной повышенного сахара в крови", — отметила кардиолог Ольга Молчанова. Поэтому сахарный диабет второго типа — одна из самых распространённых болезней среди тех, кто ведёт сидячий образ жизни.

Организм требует подпитки. Те, кто ест каши на завтрак, перекусывает фруктами или овощами, заказывает на обед горячий суп и сбалансированное второе, а на ужин, вместо того чтобы объедаться пельменями, выбирает нежирную рыбу с рисом, живут дольше.

Бессильная активность

— Мы едем на работу и домой на машине, в офисе сидим в кресле. Максимум, что большинство может подарить своему организму, — это поездка в метро и прогулка до дома длиною метров в 200. Организм получает сигнал к тому, что быть сильным ему совершенно не обязательно. А ведь программируемые в течение миллионов лет адаптационные способности раз и навсегда научили нас экономить энергию, а значит, максимально тормозить работу систем организма при отсутствии обратной необходимости. Тело превращается в кисель, если постоянно не нагружать его, — говорит Олег Николаев.

Люди, которые много времени проводят за рулём и долго сидят за компьютером в офисе, как отмечает кардиолог Юрий Конев, умрут раньше тех, кто ходит пешком регулярно и следит за физической активностью.

— Сидячий образ жизни приводит к нарушению циркуляции крови в области малого таза. У мужчин, которые ходят мало, а сидят много, импотенция может случиться в достаточно молодом возрасте, — добавил врач.

Из-за недостаточной активности у женщин в органах малого таза может появиться варикоз и тромбоз, которые впоследствии приводят к проблемам с деторождением и нижними конечностями.

Минимум десять тысяч шагов в день позволяют настроить организм на регулярные нагрузки, повышают выносливость и укрепляют иммунитет. Вместо просмотра телевизора или нового шоу в "Ютубе" прогуляйтесь по парку или хотя бы вокруг дома. Если хватит силы воли на спортзал — можете гордиться собой. Только превратите такую форму досуга в привычку, чтобы победить образ жизни офисного работника и не угробить здоровье.

1% восстановления?

— Мы любим ложиться спать очень поздно, ведь не погонять в "Танки" после работы пару часов непростительно. А в выходные надо хорошенько потусить с коллегами, друзьями, родственниками, а значит, сон будет только в понедельник, в перерыве на обед. Мы любим мешать восстановлению систем привычками, от которых, конечно, не в силах отказаться. А ведь нервная система при работе в офисе находится в постоянном напряжении. Восстановление — это непростой процесс, без которого в 30 лет мы превращаемся в неврастеников с первыми признаками провалов в памяти, — говорит Олег Николаев.

Для восстановления с 1 до 100% необходимо переключить мозг. Алкоголь и шумные вечеринки в этом не помогут. Организму необходим релакс. Поездка на свежий воздух, хорошая книга, спокойная музыка, домашние посиделки с друзьями. И нельзя забывать про полноценный сон. Если вам нужно проснуться в шесть утра, то лечь нужно не позднее 23:00. А лучше — раньше.

— Чтобы не убить себя офисной работой и улучшить свою жизнь, просто перестаньте себя жалеть. Говорить о том, что "я устал, хочу полежать, попить пива, посмотреть сериал", и при этом мечтать о хорошей фигуре, любимом деле и процветании — глупо, — резюмирует психолог Юлия Гальцева.

Начните уже сегодня. Продолжите завтра. И жить станет легче, проще и интереснее.