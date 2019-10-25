Офисный ад. Эксперты раскрыли секреты эффективности на работе

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Хочется прожить долгую и счастливую жизнь, но как это сделать? Эксперты отмечают, что залог счастья и долголетия кроется в хорошем самочувствии и здоровом отношении к происходящему.

Мы проводим перед компьютером по восемь часов в день. А то и по девять, десять и так до круглых суток, желая выполнить работу, план, задачу и тем самым сделать свою жизнь ещё лучше. Но наше желание заработать противоречит нашей физиологии. Пока интеллект развивается, организм деградирует.

— Мы живём и, естественно, работаем в мегаполисе, который щедро одаривает нас отравленным воздухом, экстремальными перепадами температуры, давления и влажности. Болезни и вирусы распространяются с молниеносной скоростью по метро, офисам, торговым центрам. Всё это мы с вами изменить не в силах. Уехать в глухую деревню с идеальной экологией, пить родниковую воду, завести огород и курочек во дворе было бы идеально, но все мы хотим успеха в карьере и финансах, а это предполагает постоянное нахождение в центре событий, — отметил эксперт по здоровому образу жизни, абсолютный чемпион мира по бодибилдингу MFBS Олег Николаев.

Поскольку изменить внешние факторы мы не в силах, нужно обратить внимание на то, что влияет на нас изнутри. Питание, режим дня, физическая активность, борьба со стрессом.

Офисное питание

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Перекусы на рабочем месте, вредная еда, кофе, сладкие газированные напитки не способствуют насыщению организма, а только изнашивают его. "Ожирение становится причиной повышенного сахара в крови", — отметила кардиолог Ольга Молчанова. Поэтому сахарный диабет второго типа — одна из самых распространённых болезней среди тех, кто ведёт сидячий образ жизни.

Организм требует подпитки. Те, кто ест каши на завтрак, перекусывает фруктами или овощами, заказывает на обед горячий суп и сбалансированное второе, а на ужин, вместо того чтобы объедаться пельменями, выбирает нежирную рыбу с рисом, живут дольше.

Бессильная активность

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— Мы едем на работу и домой на машине, в офисе сидим в кресле. Максимум, что большинство может подарить своему организму, — это поездка в метро и прогулка до дома длиною метров в 200. Организм получает сигнал к тому, что быть сильным ему совершенно не обязательно. А ведь программируемые в течение миллионов лет адаптационные способности раз и навсегда научили нас экономить энергию, а значит, максимально тормозить работу систем организма при отсутствии обратной необходимости. Тело превращается в кисель, если постоянно не нагружать его, — говорит Олег Николаев.

Люди, которые много времени проводят за рулём и долго сидят за компьютером в офисе, как отмечает кардиолог Юрий Конев, умрут раньше тех, кто ходит пешком регулярно и следит за физической активностью.

— Сидячий образ жизни приводит к нарушению циркуляции крови в области малого таза. У мужчин, которые ходят мало, а сидят много, импотенция может случиться в достаточно молодом возрасте, — добавил врач.

Из-за недостаточной активности у женщин в органах малого таза может появиться варикоз и тромбоз, которые впоследствии приводят к проблемам с деторождением и нижними конечностями.

Минимум десять тысяч шагов в день позволяют настроить организм на регулярные нагрузки, повышают выносливость и укрепляют иммунитет. Вместо просмотра телевизора или нового шоу в "Ютубе" прогуляйтесь по парку или хотя бы вокруг дома. Если хватит силы воли на спортзал — можете гордиться собой. Только превратите такую форму досуга в привычку, чтобы победить образ жизни офисного работника и не угробить здоровье.

1% восстановления?

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— Мы любим ложиться спать очень поздно, ведь не погонять в "Танки" после работы пару часов непростительно. А в выходные надо хорошенько потусить с коллегами, друзьями, родственниками, а значит, сон будет только в понедельник, в перерыве на обед. Мы любим мешать восстановлению систем привычками, от которых, конечно, не в силах отказаться. А ведь нервная система при работе в офисе находится в постоянном напряжении. Восстановление — это непростой процесс, без которого в 30 лет мы превращаемся в неврастеников с первыми признаками провалов в памяти, — говорит Олег Николаев.

Для восстановления с 1 до 100% необходимо переключить мозг. Алкоголь и шумные вечеринки в этом не помогут. Организму необходим релакс. Поездка на свежий воздух, хорошая книга, спокойная музыка, домашние посиделки с друзьями. И нельзя забывать про полноценный сон. Если вам нужно проснуться в шесть утра, то лечь нужно не позднее 23:00. А лучше — раньше.

— Чтобы не убить себя офисной работой и улучшить свою жизнь, просто перестаньте себя жалеть. Говорить о том, что "я устал, хочу полежать, попить пива, посмотреть сериал", и при этом мечтать о хорошей фигуре, любимом деле и процветании — глупо, — резюмирует психолог Юлия Гальцева.

Начните уже сегодня. Продолжите завтра. И жить станет легче, проще и интереснее.

Автор:
Наталия Хомякова
НХ
Наталия Хомякова
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