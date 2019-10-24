Трудно ли в России стать успешной женщиной?

Удивительное время для успешной карьеры у женщин было всегда, даже во время патриархата и отсутствия избирательных прав. Но, по признанию многих, не всегда был настоящий мотиватор, не настолько самостоятельно было как раз женское мышление и определение себя в этом мире.

Если прошлый век ознаменовал собой разрушение таких патриархальных шаблонов общества и женщины стали политиками, военными и даже космонавтами, то сегодня вторая половина человечества привыкла к успеху и начинает солировать во многих областях. Тренд на женское лидерство приобрёл черты триумфального успеха. Министерские кресла, должности глав корпораций крупного бизнеса занимают волевые чиновницы и бизнесвумен.

В "Фейсбуке" и "Инстаграме" даже появился флэшмоб #оналидер. Сами представительницы прекрасного пола объясняют свои победы умением договариваться и создавать команды. Например, основательница IT-компании Cognitive Technologies Ольга Ускова объясняет это голодом и желанием создавать собственные миры для того, чтобы "жить, как тебе хочется, — с близкими людьми, понимающей семьей, любимым занятием и чувством глубокого самоуважения". Именно в этом для неё и заключается "непередаваемый кайф".

Её коллега, основатель одного из крупнейших в индустрии предприятий по информационной безопасности — группы компаний INFOWATCH, Наталья Касперская объясняет, что "бизнес — это как раз на 80% отношения". На первое место основательница серьёзного бизнеса и мать пятерых детей ставит "умение слушать и слышать, сводить свою точку зрения с точкой зрения партнёров и подчиненных. А вовсе не умение давить и применять насилие". Причём при выборе "сначала бизнес потом семья", она советует выбрать семью как главную ценность, а при желание реализовать свои возможности карьера найдёт вас сама. "Законодательство РФ к женщинам даже более благосклонно, чем к мужчинам: нас не забирают в армию, не приговаривают к высшей мере наказания, у нас более удобные условия отпусков и найма. Женщину легче запомнить в деловой среде, с нею охотнее договариваются. В общем, женщинам можно работать".

Интересно, что результат такого переосмысления ёмко сформулировала глава Агентства стратегических инициатив Светлана Чупшева. Она призывает девушек и женщин перестать надеяться на кого-то: "Вы — свой главный союзник и помощник. Вкладывайте в себя, постоянно развивайтесь". Она сравнивает этот процесс с позицией героиней Льюиса Кэрролла: "Нужно бежать со всех ног, чтобы только оставаться на месте, а чтобы куда-то попасть, надо бежать как минимум вдвое быстрее!"

Тенденцию лидерства можно заметить и на примере профессиональных конкурсов. Вице-премьер РФ Татьяна Голикова сообщила СМИ, что женщины составляют больше четверти (26%) участников конкурса управленцев "Лидеры России". Говоря о профессиональных специализациях конкурса, она отметила, что в здравоохранении 35% участниц, а в науке — 30%.

В рамках кадрового проекта организаторы обращают повышенное внимание на привлечение к соревнованиям женщин. Их также много и в среде наставников. Проверить результат этих усилий можно будет в марте 2020 года, когда состоится суперфинал конкурса.

Но за успешными историями женского бизнеса в России далеко ходить не нужно. Сегодня стало известно, что впервые в истории в рейтинг богатейших российских женщин вошли сразу две обладательницы миллиардного состояния. Ими стали основательница корпорации "Интеко" Елена Батурина и основательница интернет-магазина Wildberries Татьяна Бакальчук. Forbes сообщает, что "совокупное состояние участниц рейтинга выросло до суммы $9,9 млрд".

Флешмоб #ОнаЛидер, конкурс (и он же — социальный лифт) #ЛидерыРоссии — обе эти истории вовсе не о правах женщин и их месте в политике. Это прямое следствие социально-экономического развития России. Мы не привыкли считать Россию передовой в некоторых моментах, сказывается гнёт и горечь 90-х. Но те времена прошли, и теперь мы на пике развития, и прежние мировые лидеры равняются уже на нас. В том числе и в вопросах социальных лифтов. Не важен пол, не важен возраст. Важны квалификация, опыт, интеллект. Ты лучший? Добро пожаловать в высшую лигу. Такого нет нигде в мире. Такое есть в России.