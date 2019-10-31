Взять в долг и остаться без квартиры. Как "чёрные кредиторы" отнимают жильё

Лайф выяснил, чем опасны займы под залог недвижимости и как обманывают людей мошенники.

Начало этой истории из Волгограда было вполне безобидным. Евгения Карпова с пожилой мамой Антониной Степановной (имена героев изменены) всю жизнь жили вдвоём в небольшой квартире, которую им дали за погибшего на фронте дедушку. Жили небогато, на две пенсии — по старости и инвалидности. Женя — инвалид с детства, у неё эпилепсия. Денег едва хватало на самое необходимое. А тут беда: квартиру затопили. Надо было что-то придумывать с ремонтом. На глаза попалось объявление в газете: МФЦ посреднических услуг "Волгоградское бюро" предлагало займы под залог квартиры.

Позвонили, конечно. 150 тыс. руб. женщинам выдали тут же. Квартира оказалась заложенной. "Не надо бояться никаких залогов. Это сегодня нормальная практика", — заверили их в "Волгоградском бюро". Те и успокоились. Решили: "Подумаешь, залог, многие так живут".

Вскоре заёмщицам позвонила женщина, представилась Людмилой, сотрудницей "Волгоградского бюро". Она предложила им взять в долг ещё 550 тысяч, чтобы уж на всё хватило: и ремонт сделать получше, и нужные лекарства купить, и на достойную жизнь отложить.

— Да мы в руках таких денег никогда не держали, — попробовала сопротивляться Антонина Степановна.

Но Людмила была очень убедительна и не давала своим жертвам опомниться. На их счёт упало ещё полмиллиона рублей, а вместе с ними — и огромные проблемы. Оказалось, что платить каждый месяц придётся 28 тысяч. Сумма для двух неработающих людей неподъёмная!

Бросились за помощью к Людмиле. А ту словно подменили. Сказала, что платить надо, иначе хозяин "Волгоградского бюро" отберёт квартиру. "Но, — добавила она, — есть один вариант". Можно фиктивно продать недвижимость, сняться с регистрационного учёта, тогда кредитор потеряет их следы. Долги будут отдавать уже самой Людмиле, и не 28 тысяч, а всего пять. Согласились. Подписали договор купли-продажи. Выдохнули.

С вещами на выход

Рано утром в дверь настойчиво позвонили. На пороге стоял мужчина средних лет, который представился Сергеем, новым собственником этой квартиры, которую женщинам надо покинуть до вечера.

Перепуганные пенсионерки побежали к соседке и ошарашили её новостью. Все вместе помчались в МФЦ и там узнали, что у их недвижимости теперь действительно новый владелец. Антонину Степановну с сердечным приступом увезли на скорой. Женя осталась держать оборону. Её первое заявление в милиции не приняли.

— У вашей квартиры новый хозяин. Всё законно, вы же сами подписали договор купли-продажи. Чего от нас хотите? — пожал плечами страж порядка.

А Сергей на следующий день появился на пороге опять, но уже не один, а с плечистым приятелем.

— Дверь им никто не открыл, тогда они стали ломать её, выбили дверной глазок, угрожали, — вспоминает соседка Елена.

— Нас обманули, и теперь у нашей квартиры другой собственник, — плачет Евгения.

Она живёт в Волгограде. Это в Москве люди могут не знать даже, как выглядят живущие с ними на одной лестничной площадке, а в провинции всё иначе. Тут и чай вместе попить, и солью поделиться, и за квартирой присмотреть — за всем бегут к соседям.

"Кредитная гильотина"

— Такие случаи — не редкость. Сейчас новый собственник обратился в суд с заявлением о выселении Карповых из квартиры. Пострадавшие подали встречный иск с требованием признать договор купли-продажи недействительным, потому что он был заключён под давлением, они не понимали значения своих действий, — рассказал эксперт проекта ОНФ "За права заёмщиков" Михаил Алексеев.

Заседание суда состоится в ноябре. До этого времени женщины живут в бывшей своей квартире, где вместо выбитого глазка торчит колпачок губной помады.

Взял деньги — стал бомжом

С 1 ноября выдавать потребительские кредиты под залог квартир станет сложнее.

— С этого времени МФО не смогут предоставлять потребительские займы под залог жилья, даже если оно не является единственным, или доли в жилом помещении. Эта норма не затрагивает МФО с госучастием, которые выдают займы представителям малого и среднего бизнеса, — сообщили "Лайфу" в пресс-службе Центробанка.

Но есть нюанс. Мошенники часто выдают кредиты не под залог квартиры. Они убеждают своих жертв подписать договор купли-продажи жилья, якобы "временный" и с правом обратного выкупа. Потом это оборачивается катастрофой. При залоговом кредитовании если человек не отдаст деньги, то его квартиру продадут. Часть вырученной суммы заберёт кредитор, а что останется сверху — получит заёмщик. Если же человек подпишет договор купли-продажи, то квартира сразу же станет не его. То, как он будет возвращать долги, тут никакой роли может и не играть.

— Это массовая история по всей стране, когда люди заключают такие договоры с физлицами, которые являются организаторами подобных кредитных контор. Для них с 1 ноября ничего не поменяется. Никто не отслеживает такие истории, в том числе правоохранительные органы. Им бывает проще отказать в возбуждении уголовного дела, ни в чём не разбираясь, — комментирует Михаил Алексеев.

Если заёмщики подписали договор купли-продажи с правом обратного выкупа, то отыграть что-то назад будет сложно. Но можно попробовать.

— Можно через суд доказывать, что сделка была совершена вследствие стечения тяжёлых обстоятельств на крайне невыгодных для заёмщика условиях, о чём вторая сторона сделки знала. Или доказывать, что сделка купли-продажи была притворной, прикрывающей договор займа, — рекомендует член Высшего координационного совета Конфедерации обществ потребителей Диана Сорк.

Но люди отстаивать свои права не спешат, и аферисты бодро шагают по стране. Михаил Алексеев рассказал ещё одну историю. Несколько лет назад Марина, кандидат педагогических наук, вложила деньги в финансовую пирамиду. Та разорилась, и все накопления сгорели. Женщина одна воспитывает приёмную дочку, зарплата невелика. Когда понадобились деньги, она взяла полмиллиона в долг под залог своей квартиры. Не расплатилась, и новый собственник заявил свои права на эту недвижимость. Покидать обжитой уголок Марина не захотела, но и в милицию не пошла, чтобы не портить отношения с хозяином. Сейчас живёт по прежнему месту и… платит новому владельцу арендную плату. Пытается что-то отложить, чтобы выкупить потом свою квартиру назад. Вера в финансовые чудеса неистребима.