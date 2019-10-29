Хайпожоры. Зачем знакомить детей с геями и трансвеститами?

Писатель и сценарист Дмитрий Петровский — о необходимости нравственных ограничений в Интернете.

Вице-спикер Госдумы Пётр Толстой пожаловался Роскомнадзору на ютуб-канал Rеаl Talk: в его видео дети от шести лет (!) задают вопросы гею, трансвеститу и порноактрисе. Роскомнадзор обещал проверить содержание канала на пропаганду гомосексуализма среди несовершеннолетних. Сейчас канал удалён.

Девочка шести лет, смущаясь, спрашивает щуплого парня о том, как это, "когда нравятся мальчики, а не девочки". Дети постарше не отстают: один задаёт трансвеститу вопрос, как он чувствует себя в женской одежде, другой интересуется у порнозвезды, "что такое взрослые фильмы и что в них делают взрослые". Надо признать: взрослые герои выпуска нередко смущаются, то есть происходящее тоже кажется им не слишком естественным. Очевидно, что авторы знали, какая реакция взрослого населения нашей страны ждёт их передачу, и записали её, скорее всего, в надежде на хайп.

Хайп и получили: по требованию Роскомнадзора видео удалили со всех ресурсов, но прежде оно набрало больше миллиона просмотров. Население крупного города успело посмотреть на Real Talk, и сколько среди них было детей — не известно. Более того, я уверен, что, несмотря на запрет, запись всё ещё можно скачать на каких-нибудь ресурсах и после запрета её посмотрят ещё как минимум столько же.

Интернет даёт каждому из нас почти безграничную свободу самовыражения, но с одним но: в море из миллионов других голосов вас вряд ли услышат. И чтобы привлечь к себе внимание, нужно выйти за очерченные вами рамки, сделать провокацию. И государство, в том числе никем не любимый Роскомнадзор, вынуждено реагировать.

Мы с вами живём в стране, которую многие западные консерваторы, уставшие от радужного многообразия окружающей их действительности, считают, если не раем, то однозначно примером для подражания. В стране, где консервативные ценности стали основой общества и государства. Где семьёй считается союз мужчины и женщины, на баннерах нет рекламы с "трансформерами", а вашему ребёнку в детской вечерней передаче не расскажут, что быть геем — это здорово.

— Хорошая новость — мы со своими правами меньшинств сами находимся в меньшинстве. Китай, Индия и прежде всего Россия были и остаются оплотом традиционной семьи, потому что понимают её важность. И не надо обвинять их в этом. Фоточками с гей-парада в Сан-Франциско вы вряд ли разубедите Владимира Путина в том, что нынешний Запад — это просто декаденствующий свинарник, — это слова Майло Яннопулоса, британского консервативного публициста, медиаактивиста и в прошлом суперпопулярного блогера, пока его не забанили на всех площадках, кроме нашего отечественного "Телеграма". И, какой сюрприз, тоже гея — просто считающего, что постельные преференции не должны быть предметом навязчивой рекламы.

Осталось решить непростую задачу — создать механизмы борьбы с такими явлениями. Поскольку без них подобные манипуляции и хайп на педофилии и гомопровокациях станут спусковым крючком для эскалации насилия и появления отечественных брейвиков и разного рода "узников совести" нашего и без того беспокойного времени.