Футболисты пробивают дно. Когда жена "...может получить леща"

Журналист и блогер Арина Холина — о высказывании футболиста Тарасова, что небеременную женщину можно бить.

Если хорошо задуматься, то станет понятно, что посредственного футболиста Дмитрия Тарасова знают как мужа Бузовой / бывшего мужа Бузовой. Собственно, за всю карьеру он ничем не отличился (кроме отношений с Ольгой) и вполне бесславно закончил карьеру, оставив вселенную с вопросом: "За что он получал 1,5 миллиона евро в год?!"

Тарасов, самых честных правил, отнял у Ольги при разводе всё, что было отмечено брачным контрактом, и, видимо, благородно передал следующему местодержателю жены, инста-диве Анастасии Костенко. Также она "Мисс Очарование", "Мисс Весна 2012", "Донская красавица 2012", "Ростовская донская красавица 2012" по версии журнала Woman.ru. Оскандалился с алиментами первой жене (не Бузовой). Ругал публичность Ольги и её инста-жизнь, а теперь бесконечно постит в "Инстаграме" приторно счастливого себя, новую жену, новую дочь — в общем, уверенно существует в рамках мама-блога. Возможно, он осознал, что фальшиво восторженный блог в картинках — единственный намёк на успешное будущее футболиста на пенсии.

Но жизнь напоказ, видимо, так вдохновила Тарасова, что он перестал себя контролировать и начал говорить какие-то совершенно дикие вещи. У Дмитрия есть друг-тёзка Александр Тарасов, рэпер Текила. Текила делал уже не один блог о том, как он дружит с Дмитрием — и это всегда выглядело пугающе. Ну такие гопники с района пьют пиво и помыкают тёлочками. Выглядело бы довольно гадко, но относительно простительно, если бы им было лет тринадцать, но они — взрослые дяди (30 и 32 года).

Но последнее видео в блоге T-Killah — это просто вакханалия жлобства и домостроя. Два Тарасова и их жёны едут в Казань. На самом деле это просто ранний Фон Триер — драма в закрытой машине, минимум декораций, максимум бытового ужаса. Или даже Ханеке с его "Забавными играми". Один дом, два подонка, невинные случайные жертвы. Всю дорогу Тарасовы унижают своих женщин. В шутку, ха-ха. Что может быть смешнее семейного насилия и просто гадостей в лицо любимой? Оборжаться. И это не шоу "Прожарка" — никто не проверял нервную систему девушек, это были просто гадости в лицо. "Когда женщина будет делать для меня всё, что нужно, мне хочется меняться. Она перестала мне выносить мозг. Последние четыре месяца мы живём нормально. Но есть красная зона, куда заходить нельзя. Пока не беременная, можно получить сразу леща", — говорил Дмитрий. "Вы не забывайте, дорогие наши, что мы вас подобрали на остановочке. Ваш вагон уже уезжал, и мы такие: "Ну ладно" — и подобрали вас. А сейчас вы оперились", — говорил Александр.

Чтобы ни значили эти странные слова (вроде там намёки про возраст), даже если это реально шутка, то юмор мерзотный. Из серии "баба за рулём — мартышка с гранатой". Особенно когда это озвучивают два мужика с замашками преступников, которые однажды сидели за убийство по пьяни, а пару раз — за изнасилование с нанесением тяжких телесных.

Сегодня Тарасов (Дмитрий) включил оправдания. Ему выдали пиарщика, который строчит официальные тексты. Тина Канделаки взяла интервью, где экс-футболист говорил такое: "Уже в курсе происходящей травли в Сети, основанной на выгодно вырванном журналистами из контекста видео" (Серьезно?! Мы смотрели это видео — ничего там не вырвано!). "У мужчин есть правило не трогать слабее себя". Да ладно?! То есть никакие такие мужчины не колотят своих жён?! "Я очень люблю свою беременную жену и рад, что она не реагирует на всё и может посмеяться над тем, чего я не позволяю и не позволю себе в жизни. Об этом мы и сказали в выпуске с T-Killah, что хотели вывести наших девочек из себя". Зачем?!!!! Кто в здравом уме будет такое делать? А как же "у мужчин есть правило не трогать слабее себя". Или нельзя бить ногами, а унижать словами можно? Что за бред?

Это всё неживые слова, это плохой пиар, скроенный второпях. В здравом уме ни один адекватный мужчина не скажет про "леща".

И даже если Тарасов, правда, не бьёт жену, то он ведёт себя недостойно. Спасибо очередному доказательству того, что многие наши футболисты — люди самой низкой культуры. Никто не требует от них диплома Оксфорда, конечно, но ведь необязательно вести себя как гопник, если у тебя даже 1,5 класса образования. Есть множество невежественных людей, которые всё понимают о порядочности, вежливости, уважении и любви. Но это не оба два Тарасова. В общем, даже спасибо, что так тупо и громко опозорились — причём по собственной воле. И да, мальчики, травля — это то, что устроили вы своим женщинам. А вовсе не волна искреннего удивления и отвращения в Интернете, которую вы словили, показав себя как есть — вместе с вашим ущербным юморком.