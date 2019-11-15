50 оттенков жирного. Как люди закармливают друг друга ради секса

Пока одни люди стремятся похудеть, другие специально толстеют, чтобы нравиться своим возлюбленным. Лайф выяснил, почему набирающий популярность жуткий фетиш "фидеризм" заставляет людей набирать сотни килограммов и убивать себя во имя "любви" и "секса".

— А у тебя есть подруги полненькие? Я бы их славно откормил ещё больше. Стали бы расти в объёмах, как на дрожжах, — написал Руслан в сообщении Лайфу. Он фидер: получает удовольствие от кормления других людей. Любит полных женщин — более 100 кг.

К толстушкам Руслана тянет ещё с подросткового возраста. Пробовал заниматься любовью с худыми девушками — не то. Когда влюблялся в женщин средней комплекции, начинал их откармливать. Его рекорд — 105 кг. На столько девушка поправилась за полтора года отношений с ним. Когда расстались, она весила 172 кг. По словам Руслана, лишний вес бывшей возлюбленной никак не мешает, даже наоборот: будучи толстушкой, она удачно вышла замуж, родила двоих детей, сейчас весит 187 кг.

— Для счастья мужчине нужна женщина, а для полного счастья — полная женщина. Я в этом убеждён, как и в том, что все мужчины делятся всего лишь только на две категории: на тех, кто обожает толстушек, и тех, кто в этом не признаётся, — говорит Руслан.

При этом мужчина отмечает, что никогда не подвергал опасности здоровье своих возлюбленных. Он откармливал их настолько, насколько позволял их организм. Но среди фидеров есть те, кому нравится практически убивать едой тех, кого они кормят, — фиди.

Смертельный дожор

Тем, кого откармливают, — фиди — может быть как женщина, так и мужчина. Им нравится подчиняться своим фидерам, они получают удовольствие от потребления еды сверх меры. Как отмечает психотерапевт Анна Таипова, этот фетиш является сексуальной девиацией. Возможно, на фидеризм люди соглашаются из-за слабости характера, отсутствия внимания со стороны противоположного пола. Существуют мнения, что фиди осознанно выбирают этот фетиш, чтобы медленно себя убивать. В любом случае нормальными их поведение и привычки сложно назвать.

— Моя девушка могла за раз съесть большую пиццу, пять бургеров, пять картошек фри и запить это большой колой. Когда мы начали встречаться, она весила 90 кг, спустя два года её вес превысил 150 кг. Но она ушла от меня к более состоятельному мужчине, который мог больше её кормить, — рассказал Лайфу фидер Максим.

Фидеры, которые заставляют своих подопечных есть и толстеть, склонны к доминированию. Для них удовольствием являются мучения другого человека. По словам Максима, есть фидеры, которые во время того, как их подопечный ест, мнут ему живот и бока. Для них это ярче по ощущениям, чем поцелуи и интимные ласки.

— Да и секс с полными совсем другой. У них всё мягче и теплее. Даже половые органы становятся совсем другими, когда человек набирает массу, — добавляет мужчина.

Некоторые фидеры стремятся откормить своих фиди, чтобы те не могли двигаться самостоятельно, чтобы нуждались в наставнике. Манипулируют: "Не будешь есть, я от тебя уйду". Заставляют чувствовать вину: "Я так тебя люблю, а ты не ешь мою еду".

Летальных исходов от обжорства влюбленных пока официально нет. В США жертвам фидеров приходилось ложиться на операционный стол, чтобы уменьшить желудок. Без операции их организм не справлялся с лишним весом, фиди могли умереть.

Социализация

Для того чтобы фидеры могли найти себе подопечных, существуют паблики в социальных сетях и форумы. В США и Европе работают специальные приложения и сайты знакомств для пышек и их кормильцев. В России аналогичные сайты есть, но их регулярно блокируют. Создатель одного из самых популярных сообществ и сам женат на очень крупной женщине. О причинах блокировок порталов он отказался говорить. В пабликах любителей накормить пышек от 500 до 70 тысяч подписчиков.

По словам фидера Руслана, найти фиди сложно. Далеко не все крупные женщины готовы ещё набирать вес. И в этом фидеры винят современные стандарты красоты, навязанные СМИ.

— Я просто никак понять не могу, зачем девушки истязают себя всевозможными диетами, травят свой организм препаратами сомнительного происхождения, голодают, считают калории, кушают не столько, сколько желают и сколько требует их организм, а столько, сколько якобы нужно, чтобы оставаться в форме. Вопрос в том, кто эту самую норму формы ввёл? Ответ: те, кто посредством нас пытается пополнить и так аж донельзя полные свои карманы, — добавляет Руслан.

Некоторые фидеры, стремясь убедить женщин в том, что им нужно поправиться, ставят в пример полотна Рубенса и других великих мастеров. Как отмечает психолог Юлия Павлова, это тоже форма манипуляции.

Полные женщины, которые знают о любителях пышных форм и насильном кормлении, пользуются этим фетишем. С фидерами они заводят виртуальные романы, чтобы питаться за счёт кормильцев. Фидер оплачивает еду и по видеосвязи смотрит, как фиди ест. Другие пышки за небольшие деньги скидывают свои обнажённые фото кормильцам.

— Я стала фиди, потому что мне было интересно проверить себя. Я открыта к экспериментам, — рассказала Лайфу Анастасия. — Мой партнёр вёл меня через Интернет. Давал задания, что и в каком количестве нужно съесть. За два месяца я поправилась на 6 кг. А потом вес стал резко расти. Я решила сделать перерыв. Как только от родителей съеду, снова вернусь к фидеризму, чтобы набрать килограммов 40–45.

Что дальше?

Начинающий фиди Александр при росте 180 см весит 75 кг. Он ищет кормилицу, которая помогла бы ему поправиться до 140 кг. Зачем? Он не может объяснить. Сейчас стройный и подкачанный юноша понимает, что ему не только нравятся толстушки, он и сам бы хотел быть полным.

Юноша может набирать вес самостоятельно. Но это будет дольше. И насильного кормления не будет. Правда, найти кормилицу сложно. Женщин-фидеров мало. Да и оказывать материальную поддержку пропитанию фиди не каждая согласится. Но Александр продолжает искать. Особенно ему хочется, чтобы его заставляли есть.

— Это заводит. Я понимаю, что будут проблемы со здоровьем, но мне не страшно. Зато всё будет по-настоящему: кайф от веса и боль от него, — сказал Александр Лайфу.

Возможности организма фиди ограничены. Как отмечает самая пышная невеста России весом более 200 кг Наталья Руденко, лишние килограммы — это всегда больно.

— Человек сам выбирает тело, в котором ему комфортно. Но заставлять кого-то полнеть, а кому-то соглашаться на это — опасно для жизни, — добавляет Наталья.

Постоянные переедания и набор веса сбивают гормональную систему, нарушают работу сосудов. Из-за этого могут случиться инфаркты и инсульты. Из-за большой массы тела человеку сложно двигаться, его органы изнашиваются раньше, чем если бы он был в хорошей форме.

— У полных людей и у тех, кто постоянно ест сверх меры, высок риск развития сахарного диабета, атеросклероза и онкологии, — говорит диетолог Светлана Андреева. — Не зря же придуман и рассчитан индекс массы тела. Когда его показатели превышены, начинаются проблемы со здоровьем. Зачастую очень серьёзные.

Психологи сходятся во мнении: фидеризм — это не любовь, это зависимые отношения. Людей, которые находятся в зависимости друг от друга, нельзя лечить насильно. Только если они сами признаются себе и друг другу, что больны, им можно помочь.

Если партнёр к чему-то принуждает, а вам этого не хочется, можно попробовать с ним поговорить. Если разговоры не помогают, лучше разорвать отношения, чтобы не оказаться в зависимости от него. Ведь со временем это может быть не только психологическая зависимость. Может так случиться, что самостоятельно передвигаться вы не сможете. А ваш фидер будет кормить вас с ложечки очередной непосильной едой и обещаниями вечной любви.