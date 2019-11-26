Неуправляемые компании России. Как люди попадают в заложники к ТСЖ

Мы платим им деньги, а нам отключают воду. В подъездах грязно. Во дворах тоже. Некоторые управляющие компании зарабатывают на жителях многоквартирных домов, но при этом не оказывают услуги, за которые получают огромные суммы.

В России, по данным проекта "МинЖКХ" , работают 47,3 тысячи управляющих компаний и ТСЖ. Они должны обслуживать многоквартирные дома, а собственники квартир должны за это платить. Следить за чистотой в подъездах, исправностью лифтов, порядком на придомовой территории, ремонтировать трубы и проводку — всем этим должны заниматься УК.

Жилищный кодекс РФ обязывает управляющие компании обслуживать дом и общаться с поставщиками коммунальных услуг. Именно УК отвечает за качество и сроки выполненных работ перед жильцами, но на деле это далеко не всегда так.

В 1999 году в Москве ПИК создала управляющую компанию "ЖилСтройЭксплуатация", которая должна была следить за построенными многоэтажками. В 2006 году УК была переименована в "ПИК-Комфорт". В 2018 году эта организация обслуживала более 50 миллионов квадратных метров жилья в 18 городах России. Собственники квартир работой управляющей компании недовольны.

Кто будет управлять?

Решение о том, какая именно организация будет собирать с людей деньги и обслуживать их дом, принимается на общем собрании собственников жилья. Большинство жильцов должны проголосовать за ту или иную управляющую компанию.

Но жители новостроек зачастую могут даже не знать, что у них есть право выбора управляющей компании. У многих застройщиков есть свои УК, пока квартиры не раскуплены и большая их часть находится в собственности компании, проводится "голосование", где управляющая организация застройщика становится у руля. "ПИК-Комфорт", вероятно, именно так начинает управлять своими домами. По крайней мере, на форумах люди пишут, что УК им досталась вместе с квартирой...

Кроме того, если жильцы захотят сменить трубы или поставить новые батареи, они могут воспользоваться только услугами компании "ПИК-Сервис".

— В отсутствии конкуренции "ПИК-Сервис" делает что хочет и как хочет. Пришёл в управляющую компанию с просьбой отключить стояки, чтобы поменять ржавые ужасные радиаторы, которые достались от застройщика. В УК согласились отключать, только если менять буду силами "ПИК-Сервиса". Подумал, что деваться некуда, взял услугу "под ключ" — с материалами исполнителя. В итоге бегал и искал нужные трубки и переходники сам, потому что никто из "ПИК-Комфорта" и "ПИК-Сервиса" даже не пришёл посмотреть, что надо делать, — пишет житель Москвы Виктор на одном из форумов.

В регионах ситуация схожая. И, если жильцы не согласны с мнением застройщика и хотят сменить управляющую компанию, очень часто приходится воевать. К примеру, в 2017 году ТСЖ дома 62 по улице Советской в Екатеринбурге судились с УК "Фонд Радомир" , чтобы переложить всю ответственность с компании на себя. В течение года, пока шли судебные тяжбы, собственники не могли сделать ничего в своём доме и у них не было прав на управление зданием.

Холодно и нет воды

Больше всего жалоб на "ПИК-Комфорт" поступает из-за отсутствия отопления и горячей воды в новостройках. В Балашихе жильцы мёрзнут спустя месяц после начала отопительного сезона.

— От компании идут какие-то отписки. Но после жалобы отопление волшебным образом включается на день, — пишет жительница микрорайона.

Аналогичные проблемы в районе Некрасовка в Москве: из-за строительства метро в домах отключили отопление и горячую воду в середине октября. Собственники квартир жалуются, что заболели не только взрослые, но и дети. Жильцы пишут и звонят в "ПИК-Комфорт", требуют вернуть тепло в дома и произвести перерасчёт.

В Центральном административном округе Москвы в управляемых "ПИК-Комфортом" домах отключали горячую воду из-за долгов компании. В октябре 2019 года Арбитражный суд Москвы удовлетворил иск ПАО "МОЭК" о взыскании с УК "ПИК-Комфорт" долга — более 47 миллионов рублей .

Проблемы водоснабжения и теплоснабжения не менее остро стоят в регионах. К примеру, в Новосибирске жители недовольны работой УК "Спас-дом", которая в конце октября отключила горячую воду на неделю без предварительных объявлений.

В казанских домах, управляемых компанией "Уютный дом", жильцы подстраиваются под "режим работы" горячей воды — она есть не всегда.

Ни уборки, ни ремонта

В столичных домах на Дмитровском шоссе живут крысы . Жители боятся выходить на придомовую территорию, где то канализацию прорывает, то нелегальные мигранты собираются в компании. По словам местных жителей, "ПИК-Комфорт" на их жалобы либо не реагирует, либо обещает решить проблемы в течение месяца.

— Чтобы проконсультироваться с кем-то, перенаправят на очень много линий, и в итоге вы услышите: "Мы вам перезвоним в течение трёх дней". Компания не справляется с количеством домов по всей Москве, — пишет жительница Ирина.

В пресс-службе организации Лайфу сообщили, что уборка придомовой территории и первых этажей производится ежедневно.

— Поэтажная уборка и дополнительные услуги клининга прописываются в договоре управления, позиции которого принимаются и утверждаются на общем собрании собственников многоквартирного дома, — добавляют в компании "ПИК-Комфорт".

Но, скорее всего, дело не в количестве домов, которыми управляет компания. УК "Стилес" из Санкт-Петербурга отвечает за 218 домов (у "ПИК-Комфорта" более 280 домов в Москве), собственники жалуются на грязь и отвратительный запах из подвала. А у владивостокской УК "Влад-дом" в управлении всего 76 домов: собственники пишут, что у них протекает крыша , есть проблемы с фасадом, а за домом всё перекопано, но дозвониться до УК жильцы не могут.

Жалобы на уборку территорий поступают во многие управляющие компании. Как сообщили Лайфу в петербургской УК "Мир", претензии по поводу уборки придомовых территорий и лестничных клеток носят сезонный характер.

Переплаты — это норма?

6 ноября 2019 года Следственный комитет начал проверку информации СМИ о нарушении прав жильцов в Балашихе: в районах Янтарный и Изумрудный жители получали пустые платёжки, где все поля пустые, а внизу информация: долг и сумма.

— Также соседи сообщают, если не оплачиваешь эти "непонятные" долги, коллекторы начинают звонить днём и ночью, — пишет жительница Балашихи. — Вот интересно, если не было собрания собственников, на котором большинство выбрали УК, является ли выставление платёжных документов правомерным со стороны УК?

В октябре собственница квартиры в Котельниках сообщала , что "ПИК-Комфорт" месяцами может решать любые, даже простейшие вопросы. Из-за постоянных перерасчётов переплата за коммунальные услуги женщины составила 16 тысяч рублей, но решить эту проблему собственница не могла в течение полутора месяцев.

Комментарии в соцсетях управляющей компании закрыты. Открыто жаловаться люди могут только на форумах, но эти действия сложно назвать эффективными.

— Вопросы у жителей относительно работы управляющей компании появляются периодически. Для этого компания специально внедрила широкий список точек контакта, чтобы оперативно реагировать на замечания и устранять недоработки, — сообщили Лайфу в пресс-службе компании "ПИК-Комфорт". Какие именно точки контакта внедрены — не уточняется.

В Екатеринбурге есть не менее "смелая" компания, которая берёт с людей деньги без видимых на это причин, — УК "Стандарт". Жильцы регулярно жалуются на завышенные тарифы, а одна из бывших собственниц рассказала, что из квартиры она выписалась в июне, но до октября ей продолжали приходить квитанции за коммунальные платежи. В компании женщине сказали, что документы нового жильца до сих пор не зарегистрированы, поэтому платить должны бывшие жители.

Что делать людям?

Жаловаться и отстаивать свои права. Управляющие компании — это не благотворительные организации, это бизнес, который создан для заработка. Поэтому жильцы должны быть заинтересованы в услугах УК и в том, на что тратятся их деньги.

— Абсолютно неважно, какая управляющая компания будет заниматься домом. Моя задача и мое право — знать, куда мои деньги уходят, и контролировать этот процесс. Договор управления многоквартирным домом должен быть составлен по вашим правилам и требованиям, а не потому что так хочет управляющая компания, — говорит член Центрального штаба ОНФ, координатор Центра мониторинга благоустройства городской среды Светлана Калинина.

Подавать жалобы на работу УК можно в Роспотребнадзор, Федеральную антимонопольную службу, Жилищную инспекцию, прокуратуру. Но предварительно нужно попытаться решить вопрос с самой компанией: написать жалобу на имя руководителя и попробовать исправить ситуацию мирным путём. Если не получилось — жаловаться одновременно можно во все инстанции.

— Управляющие компании живут только за наши с вами средства. Поэтому мы должны выбрать старшего по дому и старших по подъездам, которые будут уполномочены раз в месяц контролировать расходы УК. Своим заявлением в свободной форме представители дома могут исправлять строки "содержание" и "текущий ремонт", если видят в них что-то ненужное или недостающее, — добавляет Светлана Калинина.

Когда люди ремонтируют частный дом, они нанимают рабочих и диктуют им свои условия. Управляющие компании — это те же рабочие, которых наняли, но в большом доме, где живут сотни и тысячи людей. Задача УК — управлять домом, а не деньгами жильцов и их комфортом. И это правило нужно соблюдать всем.