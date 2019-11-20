Хуже спайсов. Как школьников "подсаживают" на наркотические конфеты

Популярные у молодёжи блогеры рекламируют снюсы — табачные изделия для рассасывания, которые пришли на замену запрещённым в России спайсам. Новую напасть трудно остановить, производители пишут, что снюсы — замена сигаретам, но в одной подушечке содержится до 50–60 мг никотина, что эквивалентно трём пачкам сигарет. Секрет простой — чем больше доза, тем сильнее привыкание. А это уже чистая прибыль для производителей, торговцев, посредников.

Для основных потребителей снюсов — школьников, средний вес которых составляет от 40 до 60 кг, такие пакетики для рассасывания смертельны. Их спасает только то, что вещество в подушечке с увлажнённым табаком и 50–60 мг никотина сильно разъедает десну, и дети успевают её выплюнуть до того, как он полностью впитается в кровь. Но сейчас уже начинают продавать никотиновый мармелад и зубочистки, которые полностью усваиваются.

Такие пакетики помещают между губой и десной, как и насвай, распространённый у азиатов, так никотин попадает в организм. Родительская общественность бьёт тревогу — снюс может быть смертельно опасным. В регионах уже не редки случаи детских смертей и обмороков. Соцсети и родительские чаты по всей стране "усеяны" ссылками и предупреждениями. Но что может сделать взрослый, когда популярный блогер Дворецков рассказывает детям, как можно "закидываться" никотиновыми мармеладками, находясь рядом с родителями, которые этого даже не заметят.

На этой неделе в Алтайском крае, в городе Заринске 13-летний школьник едва не умер из-за снюса. У него остановилось дыхание, вызвали скорую и отвезли в реанимацию. Во рту у мальчика врачи обнаружили бездымный табак. Организм ребёнка не выдержал ударной дозы никотина. К счастью, его удалось спасти. Когда он пришёл в себя, то рассказал, что табачной подушечкой его угостил знакомый.

Родители из разных городов России стремятся привлечь внимание властей, а также школьных учителей к проблеме употребления снюсов. Они называют этот бездымный табак легальной заменой лёгким наркотикам.

В Барнауле представители родительской общественности требуют закрыть киоски по продаже снюсов. Одна такая баночка с табачными пакетиками стоит от 250 до 400 рублей. При этом подростки обычно делают своеобразную наценку, примерно 100 рублей, случайным взрослым, чтобы те покупали им заветные баночки.

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Наркотическое вещество снюс сейчас активно рекламируется в соцсетях, а также известными среди подростков блогерами, как, например, Хованский. Все они рассказывают в своих видеообзорах о том, как "прекрасны" и, внимание, "полезны" для здоровья подушечки снюс. На сайтах по продаже снюса указано, что "в подушечках не содержится табак, но есть полученный из него никотиновый экстракт. Вместо табака используются волокна эвкалипта и сосны".

Продавцы пишут на форумах: "Если в снюсе всего 14 мг, то не стоит обращать на это внимание, он всё равно довольно крепкий. Никотиновый удар довольно сильный, из-за очень высокого качества ингредиентов".

Чтобы понизить возраст потребления снюса и привлечь детей, продавцы пошли на новую уловку — они стали выпускать никотиновые смеси в виде леденцов, мармеладок и даже зубочисток. Такой способ приёма никотина гораздо опаснее. Ведь пакетики дети всё-таки выплёвывают, а с леденцами и мармеладом они будут получать полную дозу. Но для продавцов и блогеров главное — хайп и деньги.

Лазейкой в законе стал запрет табачных смесей — "получите никотиновые". Специально для подростков упаковку для снюса сделали красочной, а сами подушечки приправили новыми ингредиентами.

"Всё абсолютно натурально! Ингредиенты в подушечках никак негативно не повлияют на ваше здоровье! — с воодушевлением рассказывает в своём видео самый популярный пропагандист снюсов — блогер Дворецков. — Вы можете закидываться этими мармеладками при родителях, и они даже не узнают, что в них находится никотин. Вообще офигенно!"

— Употребление снюса ребёнком может привести к интоксикации организма никотином, которая значительно выше, чем при курении сигареты. Это не значит, что нужно курить сигареты, но снюс, в отличие от них, несёт реальную угрозу смерти, — рассказала подростковый нарколог Вероника Готлиб.

"Ничего в этом страшного нет, весь мир это употребляет", — говорят наркоторговцы. Сначала дети пробуют это бесплатно, а потом начинают употреблять за деньги. Как выражаются продавцы, они "заражают" одного ребёнка, а он уже рассказывает о снюсе своим друзьям, так цепочка и не прекращается.

Первые признаки отравления

Наркологи объясняют, что основным признаком интоксикации становится возбуждение. Никотин — это стимулятор, который повышает агрессивность и способствует эмоциональной неустойчивости.

— Часто дети начинают с большим трудом соображать, так как за возбуждением следует снижение активности мозга. А при длительном употреблении снюсов возможны риски онкологических новообразований в ротовой полости, — говорит Готлиб.

Врач отметила, что бездымный табак снюс очень популярен в Швеции, именно оттуда он пришёл к нам. Но стоит учесть, что там этот табак никогда не продадут детям, его употребляют только взрослые люди, которым вряд ли будет грозить летальный исход.

Психиатр-нарколог Сергей Полятыкин утверждает, что если ребёнок употребляет снюс, то чуткие родители обязательно заметят изменения в его поведении.

— У ребёнка меняются сон и аппетит. Появляются новые друзья и другие интересы. Возрастает количество резких эмоциональных реакций, — рассказал Лайфу психиатр-нарколог Сергей Полятыкин.

У девочек такие изменения могут происходить более остро и заметно в силу их большей ранимости и эмоциональности. Внешне это проявляется в виде налёта брутальности или откровенной агрессии и драк.

Психолог Людмила Полянова советует родителям отслеживать "модные темы" в молодёжной среде и работать над хорошим контактом с собственными детьми, ребёнок должен доверять родителям.

— Если ребёнок начал употреблять снюсы, значит, взрослый упустил ту точку, когда подросток поддался другому влиянию. Здесь поможет только беседа, а также бесконечное внимание и любовь. Нужно узнавать у ребёнка, что его беспокоит и интересует, — рассказала она.

Людмила Полянова отметила, что в случае, если подросток уже увлёкся наркотическим веществом, нужно идти на консультацию к специалисту, который оценит уникальность ситуации и посоветует, что делать именно вам. Существуют социальные центры помощи и психологи.

Кроме откровенного обмана относительно безвредности снюса его часто преподносят как средство для тех, кто хочет бросить курить. Доказано, что те, кто употребляет снюс, подвергаются воздействию более высоких уровней нитрозаминов и других токсичных веществ в отличие от курильщиков традиционных сигарет. Снюс остаётся во рту намного дольше по сравнению с сигаретным дымом, соответственно, вредные химические вещества дольше и сильнее воздействуют на организм. Хотя бездымный табак и содержит меньшее количество канцерогенов в сравнении с сигаретами, но это не может быть аргументом в его пользу. Ведь даже единственный канцероген может вызвать мутации и привести к раку.