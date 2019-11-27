Пожизненный приговор. В регионах плодятся частные гетто для стариков

Фото © ТАСС / Рюмин Александр

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Пожилые люди иногда усложняют жизнь своим детям и внукам. Тогда взрослых родственников отправляют в дома престарелых. В государственных пансионатах, как правило, нет мест. А частных домов в России много, цены на проживание ниже, чем нанимать сиделку. Только жить престарелым людям в этих "специальных местах" порой невыносимо.

Государственных домов престарелых, по данным Росстата, около полутора тысяч. Количество частных пансионатов для пожилых людей посчитать сложно: они ежегодно открываются и закрываются по всей стране. Специальной лицензии для этих учреждений не существует, если в них не оказываются медицинские услуги. Если пансионат оказывает услуги высокого качества и присутствует на рынке более трёх-пяти лет (срок зависит от региона), он может добровольно войти в реестр поставщиков социальных услуг. Тогда местные органы соцзащиты будут направлять в этот пансионат постояльцев и компенсировать расходы на их содержание. Но далеко не каждый дом престарелых стремится в этот реестр, всё-таки ему нужно соответствовать, а это дополнительные траты и дополнительная ответственность.

В пансионат "Золотая осень" в Челябинске старики попадали не по своей воле. Они жили одни в своих квартирах. Некоторых бабушек и дедушек в дом престарелых привозили неизвестные люди, других — дети и внуки, которым пожилые люди мешали. За три года в "Золотой осени" умерло более 50 стариков. Помещения не проветривались, врачей в пансионате не было, людей кормили седативными препаратами. Как сообщает Znak, СКР возбудил уголовное дело по статье 238 УК РФ (оказание услуг ненадлежащего качества). Но это далеко не первая история про "услуги ненадлежащего качества" в домах престарелых.

"Тут эконом, не фотографируйте"

<p>Фото © <a href="https://www.znak.com/2019-11-14/chto_izvestno_o_chastnom_dome_prestarelyh_v_chelyabinske_gde_strannym_obrazom_umirali_stariki" target="_blank">Znak.com</a></p>

В Москве и Подмосковье более пяти лет работает сеть пансионатов SM-pension из 38 домов. Есть отдельные дома для лежачих, тяжелобольных, страдающих деменцией и болезнью Альцгеймера, по крайней мере, так написано на сайте учреждения. На вопрос, есть ли у вас лицензия на оказание медицинских услуг, Лайфу ответили, что врачей в пансионатах нет, но можно договориться, чтобы к постояльцам приезжали сторонние медработники, если это необходимо.

У нас две сиделки — медсёстры по образованию. И у директора высшее медицинское, поэтому уколы и капельницы поставить можем, если надо, но за дополнительную плату, — сказала помощница руководителя пансионата "Русь", который входит в сеть SM-pension, в деревне Аксаково.

<p>Фото © <a href="https://www.znak.com/2019-11-14/chto_izvestno_o_chastnom_dome_prestarelyh_v_chelyabinske_gde_strannym_obrazom_umirali_stariki" target="_blank">Znak.com</a></p>

Пансионат "Русь" — четырёхэтажное здание. Территория огорожена забором, за его пределы постояльцев не пускают. На четвёртом этаже сделан хороший ремонт, комнаты светлые, чистые, в душевых положен новый кафель, сутки проживания стоят 1500–1600 рублей. Этажом ниже палаты, где в основном живут лежачие бабушки и дедушки. Но вместе с ними селят и тех, кто может передвигаться самостоятельно. Запах ужасный — затхлость, испражнения — бьёт в нос сразу, как заходишь на этаж. Цена за сутки — около 1200 рублей.

На втором этаже комнаты с ремонтом попроще, если сравнивать с четвёртым. Поэтому и стоят дешевле — 1000–1100 рублей. Две сиделки на этаж. В пансионате 170 человек. То есть восемь сиделок на всех. И если на верхних трёх этажах более-менее чисто, то на первом обшарпанные грязные стены, тусклый свет, в комнатах грязно, обои жёлтые, в уборных старые кафель и сантехника, ржавчина, ужасный запах экскрементов и затхлости.

<p>Грязные обои и тёмные коридоры первого экономэтажа. Фото © LIFE</p>

— Это у нас экономвариант. Фотографировать тут ничего не нужно. 900 рублей в сутки за комнату, — сказала администратор.

Если с пожилым человеком что-то случится, сотрудники пансионата вызовут скорую. Если машина где-то рядом с деревней, то врачи приедут быстро. Станция скорой помощи и реанимации находится в Мытищах — в 42 километрах от "Руси". С учётом пробок машина со световыми и звуковыми сигналами будет ехать около 40–50 минут.

— Если что-то случится с вашим родственником, то никто вас не уведомит об этом. Видимо, руководство думает, что самостоятельно решит все проблемы, а может, и не решит, а просто оставит всё как есть, как случилось с моей родственницей. Привезли ходячую, более-менее здоровую бабушку, а через две недели уже забирали её из морга. На вопрос, что случилось и когда ей стало плохо, отвечали, что буквально вчера, до этого она порхала и летала по пансионату! Правда или ложь, остаётся только догадываться самим, но человека уже нет в живых, что сильно настораживает,пишет родственница одной из бывших жительниц дома престарелых.

Чесотку прикрывают аллергией

<p>Фото © ТАСС / Матыцин Валерий</p>

Бабушки и дедушки, как правило, не хотят ехать в дом престарелых. Они боятся, что дети совсем о них забудут и старики останутся брошенными. Поэтому в пансионатах родственникам будущих постояльцев выдают справки, будто бабулю или дедулю приглашают провести время в санатории. На это пожилые люди соглашаются. Родственники привозят их в пансионаты.

В уборной другого пансионата сети SM-pension нет ни туалетной бумаги, ни мыла. У пожилых людей чесотка, сотрудники говорят, что это аллергия и, как отмечает родственник бабушки, живущей в пансионате, стариков смазывают бензином, чтобы избавить от кожного заболевания.

По данным системы "СПАРК-Интерфакс", сейчас ООО "Трейд медикал" — юридическое наименование сети SM-Pension — находится в стадии ликвидации. На учредителя ООО "Трейд медикал" Ольгу Круговую в марте 2019 года было зарегистрировано новое юрлицо — "СМ-Пансионат". За 2017 год "Трейд медикал" получил 38 миллионов рублей дохода, а за 2018 год — 35 миллионов.

Лайф узнал, что четыре пансионата для пожилых некоторое время назад вышли из сети SM-pension и сформировали новую сеть — Life-Pension. В неё входят пансионаты в Мытищах, Щёлкове, Бутове и в посёлке Дроздово. Причину разделения руководство не называет.

О доме престарелых "Опора", который раньше входил в сеть SM-pension, в Мытищах жители соседних домов говорят, что реанимация сюда приезжает часто. Да и сами сотрудники, показывая комнаты с пустыми койками, говорят: "На днях госпитализировали, пока кровать не освобождаем".

<p>Фото © Скриншот с сайта <a href="https://otzovik.com/review_7723752.html" target="_blank">Otzovik</a></p>

Тем, кто может передвигаться самостоятельно, специалисты центра обещают не только уход и заботу, но и прогулки, арт-терапию, посильные физические упражнения. Только вот родственница одного из бывших постояльцев пансионата в деревне Малое Видное говорит, что за две недели ни одной прогулки не было, пожилому мужчине практически не помогали мыться.

— Это немудрено, сиделка не на шесть человек, как было обещано, а на пол-этажа. Сиделки — как в государственной больнице, а не в частном пансионате: ругаются, выговаривают, предъявляют претензии, врут. Всё поставлено на поток. Ни ногой туда больше! — добавляет родственница.

Проблема всей страны

<p>Фото © ТАСС / Артём Геодакян</p>

Почти 62% россиян уверены, что заботиться о пожилых людях должно главным образом государство. Наибольшее количество приверженцев такого мнения наблюдается среди самих стариков — 67%. В числе опрошенных в возрасте 40–54 лет так считают 63% респондентов.

Но государственных домов престарелых в России очень мало. А в частных пансионатах люди чаще зарабатывают деньги, чем стараются помочь одиноким старикам.

В одном из пансионатов Орловской области почти раздетого инвалида оставили на полу. В Перми бабушек и дедушек приковывали к кроватям и били, а труп одной из жительниц дома престарелых лежал, накрытый простынёй, прямо в комнате рядом с жильцами.

В некоторых пансионатах есть хорошие условия для жизни, пожилым людям в них комфортно и спокойно. То в лото играют друг с другом, то из пластилина лепят. И никакой грязи, никаких унижений. Но, чтобы найти такой пансионат, нужно либо очень долго его искать, либо платить больше чем 1000–1500 в сутки. Элитные дома престарелых предлагают проживание от 2000 рублей в сутки. Медицинские услуги придётся оплачивать дополнительно.

Любой желающий, у кого есть деньги на коттедж, может открыть свой частный пансионат. Размер коттеджа значения не имеет. Условия — тоже. С проверкой могут прийти Роспотребнадзор и представители МЧС, чтобы проверить пожарную безопасность помещения. Если их всё устроит, можно давать рекламу и набирать постояльцев. А дальше — вопрос совести: захочет предприниматель действительно помогать старикам или станет зарабатывать на них деньги.

Автор:
НР
Наталия Рыжкова
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