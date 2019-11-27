Пожизненный приговор. В регионах плодятся частные гетто для стариков

Пожилые люди иногда усложняют жизнь своим детям и внукам. Тогда взрослых родственников отправляют в дома престарелых. В государственных пансионатах, как правило, нет мест. А частных домов в России много, цены на проживание ниже, чем нанимать сиделку. Только жить престарелым людям в этих "специальных местах" порой невыносимо.

Государственных домов престарелых, по данным Росстата, около полутора тысяч. Количество частных пансионатов для пожилых людей посчитать сложно: они ежегодно открываются и закрываются по всей стране. Специальной лицензии для этих учреждений не существует, если в них не оказываются медицинские услуги. Если пансионат оказывает услуги высокого качества и присутствует на рынке более трёх-пяти лет (срок зависит от региона), он может добровольно войти в реестр поставщиков социальных услуг. Тогда местные органы соцзащиты будут направлять в этот пансионат постояльцев и компенсировать расходы на их содержание. Но далеко не каждый дом престарелых стремится в этот реестр, всё-таки ему нужно соответствовать, а это дополнительные траты и дополнительная ответственность.

В пансионат "Золотая осень" в Челябинске старики попадали не по своей воле. Они жили одни в своих квартирах. Некоторых бабушек и дедушек в дом престарелых привозили неизвестные люди, других — дети и внуки, которым пожилые люди мешали. За три года в "Золотой осени" умерло более 50 стариков. Помещения не проветривались, врачей в пансионате не было, людей кормили седативными препаратами. Как сообщает Znak , СКР возбудил уголовное дело по статье 238 УК РФ (оказание услуг ненадлежащего качества). Но это далеко не первая история про "услуги ненадлежащего качества" в домах престарелых.

"Тут эконом, не фотографируйте"

В Москве и Подмосковье более пяти лет работает сеть пансионатов SM-pension из 38 домов. Есть отдельные дома для лежачих, тяжелобольных, страдающих деменцией и болезнью Альцгеймера, по крайней мере, так написано на сайте учреждения. На вопрос, есть ли у вас лицензия на оказание медицинских услуг, Лайфу ответили, что врачей в пансионатах нет, но можно договориться, чтобы к постояльцам приезжали сторонние медработники, если это необходимо.

— У нас две сиделки — медсёстры по образованию. И у директора высшее медицинское, поэтому уколы и капельницы поставить можем, если надо, но за дополнительную плату, — сказала помощница руководителя пансионата "Русь", который входит в сеть SM-pension, в деревне Аксаково.

Пансионат "Русь" — четырёхэтажное здание. Территория огорожена забором, за его пределы постояльцев не пускают. На четвёртом этаже сделан хороший ремонт, комнаты светлые, чистые, в душевых положен новый кафель, сутки проживания стоят 1500–1600 рублей. Этажом ниже палаты, где в основном живут лежачие бабушки и дедушки. Но вместе с ними селят и тех, кто может передвигаться самостоятельно. Запах ужасный — затхлость, испражнения — бьёт в нос сразу, как заходишь на этаж. Цена за сутки — около 1200 рублей.

На втором этаже комнаты с ремонтом попроще, если сравнивать с четвёртым. Поэтому и стоят дешевле — 1000–1100 рублей. Две сиделки на этаж. В пансионате 170 человек. То есть восемь сиделок на всех. И если на верхних трёх этажах более-менее чисто, то на первом обшарпанные грязные стены, тусклый свет, в комнатах грязно, обои жёлтые, в уборных старые кафель и сантехника, ржавчина, ужасный запах экскрементов и затхлости.

— Это у нас экономвариант. Фотографировать тут ничего не нужно. 900 рублей в сутки за комнату, — сказала администратор.

Если с пожилым человеком что-то случится, сотрудники пансионата вызовут скорую. Если машина где-то рядом с деревней, то врачи приедут быстро. Станция скорой помощи и реанимации находится в Мытищах — в 42 километрах от "Руси". С учётом пробок машина со световыми и звуковыми сигналами будет ехать около 40–50 минут.

— Если что-то случится с вашим родственником, то никто вас не уведомит об этом. Видимо, руководство думает, что самостоятельно решит все проблемы, а может, и не решит, а просто оставит всё как есть, как случилось с моей родственницей. Привезли ходячую, более-менее здоровую бабушку, а через две недели уже забирали её из морга. На вопрос, что случилось и когда ей стало плохо, отвечали, что буквально вчера, до этого она порхала и летала по пансионату! Правда или ложь, остаётся только догадываться самим, но человека уже нет в живых, что сильно настораживает, — пишет родственница одной из бывших жительниц дома престарелых.

Чесотку прикрывают аллергией

Бабушки и дедушки, как правило, не хотят ехать в дом престарелых. Они боятся, что дети совсем о них забудут и старики останутся брошенными. Поэтому в пансионатах родственникам будущих постояльцев выдают справки, будто бабулю или дедулю приглашают провести время в санатории. На это пожилые люди соглашаются. Родственники привозят их в пансионаты.

В уборной другого пансионата сети SM-pension нет ни туалетной бумаги, ни мыла. У пожилых людей чесотка, сотрудники говорят, что это аллергия и, как отмечает родственник бабушки, живущей в пансионате, стариков смазывают бензином, чтобы избавить от кожного заболевания.

По данным системы "СПАРК-Интерфакс", сейчас ООО "Трейд медикал" — юридическое наименование сети SM-Pension — находится в стадии ликвидации. На учредителя ООО "Трейд медикал" Ольгу Круговую в марте 2019 года было зарегистрировано новое юрлицо — "СМ-Пансионат". За 2017 год "Трейд медикал" получил 38 миллионов рублей дохода, а за 2018 год — 35 миллионов.

Лайф узнал, что четыре пансионата для пожилых некоторое время назад вышли из сети SM-pension и сформировали новую сеть — Life-Pension. В неё входят пансионаты в Мытищах, Щёлкове, Бутове и в посёлке Дроздово. Причину разделения руководство не называет.

О доме престарелых "Опора", который раньше входил в сеть SM-pension, в Мытищах жители соседних домов говорят, что реанимация сюда приезжает часто. Да и сами сотрудники, показывая комнаты с пустыми койками, говорят: "На днях госпитализировали, пока кровать не освобождаем".

Тем, кто может передвигаться самостоятельно, специалисты центра обещают не только уход и заботу, но и прогулки, арт-терапию, посильные физические упражнения. Только вот родственница одного из бывших постояльцев пансионата в деревне Малое Видное говорит, что за две недели ни одной прогулки не было, пожилому мужчине практически не помогали мыться.

— Это немудрено, сиделка не на шесть человек, как было обещано, а на пол-этажа. Сиделки — как в государственной больнице, а не в частном пансионате: ругаются, выговаривают, предъявляют претензии, врут. Всё поставлено на поток. Ни ногой туда больше! — добавляет родственница.

Проблема всей страны

Почти 62% россиян уверены , что заботиться о пожилых людях должно главным образом государство. Наибольшее количество приверженцев такого мнения наблюдается среди самих стариков — 67%. В числе опрошенных в возрасте 40–54 лет так считают 63% респондентов.

Но государственных домов престарелых в России очень мало. А в частных пансионатах люди чаще зарабатывают деньги, чем стараются помочь одиноким старикам.

В одном из пансионатов Орловской области почти раздетого инвалида оставили на полу . В Перми бабушек и дедушек приковывали к кроватям и били, а труп одной из жительниц дома престарелых лежал, накрытый простынёй, прямо в комнате рядом с жильцами.

В некоторых пансионатах есть хорошие условия для жизни, пожилым людям в них комфортно и спокойно. То в лото играют друг с другом, то из пластилина лепят. И никакой грязи, никаких унижений. Но, чтобы найти такой пансионат, нужно либо очень долго его искать, либо платить больше чем 1000–1500 в сутки. Элитные дома престарелых предлагают проживание от 2000 рублей в сутки. Медицинские услуги придётся оплачивать дополнительно.

Любой желающий, у кого есть деньги на коттедж, может открыть свой частный пансионат. Размер коттеджа значения не имеет. Условия — тоже. С проверкой могут прийти Роспотребнадзор и представители МЧС, чтобы проверить пожарную безопасность помещения. Если их всё устроит, можно давать рекламу и набирать постояльцев. А дальше — вопрос совести: захочет предприниматель действительно помогать старикам или станет зарабатывать на них деньги.