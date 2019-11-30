Собачий характер. Какая порода создана для вас

Кажется, если определиться, кошатник вы или собачник, то вопрос о домашнем животном решён на все 100 процентов. Но собака должна вам подходить! Лайф продолжает разбираться, какая порода подходит вашему характеру.

Собаки похожи на своих хозяев, хвостатый питомец словно копирует своего главного человека. Но и сам хозяин похож на четвероногого друга. Однако часто бывает, что человек с определённым набором привычек и мышлением не может жить душа в душу с собакой той или иной породы. Так какая порода подходит именно вам?

Бигль Вы активный человек, постоянно в движении Фото © Pexels

— Это охотничья, гончая порода, они часто убегают от хозяина. От этого породу часто называют бегль — от слова "бег", — рассказал старший инструктор учебно-дрессировочного центра "Сириус" Андрей Цветков.

Чау-чау Вы интроверт. Это собака упрямая, для учёных зануд Фото © Pixabay

По словам Андрея Цветкова, чау-чау не любят, когда вокруг много людей.

— На примере чау-чау и написана книга Конрад Лоренц "Человек находит друга", — рассказал этолог Андрей Неуронов.

Шарпей Вам нравится выделяться и нести ответственность Фото © Pixabay

— У этой породы много проблем со здоровьем, часто агрессоры, достаточно активные, драчливые собаки. Её шкура — это постоянные экземы, аллергии, — описал особенности породы Андрей Цветков.

Болонка Вы светская дива, любите богемное общество Фото © Pixabay

— Эта порода сохранила ту же роль, для которой и была выведена. Её призвание — красоваться на балах, во дворцах, на раутах. Она как признак некого шика. Работяга от сохи такую заводить не будет, — рассказал этолог.

Той-терьер Подойдёт обделённым вниманием женщинам за... Фото © Pixabay

— Их всегда заводили одинокие старушки, чтобы изливать на них любовь. Но хоть они и той — "игрушка", воспитывать их нужно, — говорит Андрей Неуронов.

Ризеншнауцер Вы уверены в себе. Собака подходит для серьёзных, организованных людей Фото © Shutterstock

— У этой породы твёрдый характер, они смелые, уверенные в себе, требуют обязательной дрессировки, — рассказал Андрей Цветков.

Кокер-спаниель Вы лёгкий и весёлый. Быстро забываете обиды Фото © Pexels

— Они могут проявлять агрессию по отношению к своим владельцам. Как и каждой охотничьей собаке, им нужно много гулять, — предупреждает инструктор.

По словам специалиста, именно среди кокер-спаниелей больше всего "покусов" хозяев.

Лабрадор Вы настоящий друг, всегда поддержите и в веселье, и в грусти, душа компании Фото © Pexels

— Он подходит всем. Если вам одиноко, заведите лабрадора, — говорит этолог. — Это семейная собака. Добронравная. Их проблема — ожирение, им нужны физические нагрузки, длинные прогулки.

Корги Вы ленивы, не любите перетруждаться Фото © Pexels

— Они уже не охотничьи и не любят муштру, поэтому эта порода хорошо подойдёт в дополнение к ленивому, мягкому, интеллигентному человеку, — рассказал Андрей Неуронов.

Специалисты считают, что те, кто заводит собак, должны быть прежде всего требовательными к своим питомцам, чётко ставить задачи для них, решать их вместе и помнить, что любой собаке нужна дрессировка.