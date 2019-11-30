Собачий характер. Какая порода создана для вас

Собаки похожи на своих хозяев, хвостатый питомец словно копирует своего главного человека. Но и сам хозяин похож на четвероногого друга. Однако часто бывает, что человек с определённым набором привычек и мышлением не может жить душа в душу с собакой той или иной породы. Так какая порода подходит именно вам?
Бигль
Вы активный человек, постоянно в движении
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— Это охотничья, гончая порода, они часто убегают от хозяина. От этого породу часто называют бегль — от слова "бег", — рассказал старший инструктор учебно-дрессировочного центра "Сириус" Андрей Цветков.
Чау-чау
Вы интроверт. Это собака упрямая, для учёных зануд
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По словам Андрея Цветкова, чау-чау не любят, когда вокруг много людей.
— На примере чау-чау и написана книга Конрад Лоренц "Человек находит друга", — рассказал этолог Андрей Неуронов.
Шарпей
Вам нравится выделяться и нести ответственность
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— У этой породы много проблем со здоровьем, часто агрессоры, достаточно активные, драчливые собаки. Её шкура — это постоянные экземы, аллергии, — описал особенности породы Андрей Цветков.
Болонка
Вы светская дива, любите богемное общество
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— Эта порода сохранила ту же роль, для которой и была выведена. Её призвание — красоваться на балах, во дворцах, на раутах. Она как признак некого шика. Работяга от сохи такую заводить не будет, — рассказал этолог.
Той-терьер
Подойдёт обделённым вниманием женщинам за...
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— Их всегда заводили одинокие старушки, чтобы изливать на них любовь. Но хоть они и той — "игрушка", воспитывать их нужно, — говорит Андрей Неуронов.
Ризеншнауцер
Вы уверены в себе. Собака подходит для серьёзных, организованных людей
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— У этой породы твёрдый характер, они смелые, уверенные в себе, требуют обязательной дрессировки, — рассказал Андрей Цветков.
Кокер-спаниель
Вы лёгкий и весёлый. Быстро забываете обиды
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— Они могут проявлять агрессию по отношению к своим владельцам. Как и каждой охотничьей собаке, им нужно много гулять, — предупреждает инструктор.
По словам специалиста, именно среди кокер-спаниелей больше всего "покусов" хозяев.
Лабрадор
Вы настоящий друг, всегда поддержите и в веселье, и в грусти, душа компании
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— Он подходит всем. Если вам одиноко, заведите лабрадора, — говорит этолог. — Это семейная собака. Добронравная. Их проблема — ожирение, им нужны физические нагрузки, длинные прогулки.
Корги
Вы ленивы, не любите перетруждаться
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— Они уже не охотничьи и не любят муштру, поэтому эта порода хорошо подойдёт в дополнение к ленивому, мягкому, интеллигентному человеку, — рассказал Андрей Неуронов.
Специалисты считают, что те, кто заводит собак, должны быть прежде всего требовательными к своим питомцам, чётко ставить задачи для них, решать их вместе и помнить, что любой собаке нужна дрессировка.