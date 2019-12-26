Красивая бедная. Сколько зарабатывает попрошайка у вокзала и куда тратит деньги

У вокзалов и в переходах метро часто стоят молодые, хорошо одетые люди с чемоданами и табличками: "Помогите, не хватает на билет". Люди дают им деньги, а на следующий день попрошайки приходят снова. И через месяц, и через год их можно встретить с тем же чемоданом и той же "просьбой". Сюзанна попрошайничала с 2017 года, но ей надоело обманывать людей и убегать от полиции, хотя деньги ей действительно нужны, правда, не на билет.

Социальные сети хранят десятки фотографий Сюзанны возле Московского вокзала Санкт-Петербурга с чемоданом и табличкой: "Украли деньги, пожалуйста, помогите! Не хватает на дорогу домой".

Только ехать девушке никуда не нужно. Она живёт на севере Санкт-Петербурга. У неё есть мама и сестра. В Озерках живут бабушка с дедушкой. В посёлке Рощино под Петербургом на даче живёт отёц. Ей 21 год, она красивая и яркая. Но выйти на улицу Сюзанну заставили проблемы в её большой семье.

"Она 11 лет не выходит из дома и не встаёт"

София — мама Сюзанны — работала гидом, водила экскурсии для иностранных туристов по Северной столице. Муж, две дочки, трёхкомнатная квартира — казалось, что о большем сложно мечтать. Без какой-то явной причины у женщины стало болеть запястье, со временем боль появилась и в других суставах. К врачам София не обращалась — она сторонница нетрадиционной медицины. Лечилась мазями, гомеопатией, травами. С 2008 года женщина не встаёт с постели.

Сюзанне тогда было 11 лет, а её сестре — 7. Отец ушёл из семьи, когда понял, что жена не может передвигаться самостоятельно, уехал жить на дачу, стал заниматься эзотерикой, чтобы излечить себя от ухудшающегося зрения и слуха. С пенсии высылал дочкам по 3–5 тысяч рублей на жизнь. Этих денег хватало на макароны, картошку и мази для мамы. За квартиру помогала платить бабушка, она же приносила дополнительные лекарства.

Нетрадиционные взгляды семьи коснулись и образования девочек: их не отдали в школу ни в 7, ни в 8, ни в 10 лет. Пока здоровье мамы позволяло, она занималась домашним обучением: Сюзанна и её сестра Анжелика умеют читать, считать, писать. Когда София заболела слишком сильно, 12-летняя Сюзанна пошла работать.

— Я пришла в ларёк возле дома, спросила, что им нужно. Мне говорят: "Принеси воды, литров 15, заплатим 30 рублей". Я нашла какой-то бидон, пошла к соседу, налила у него воды, притащила в ларёк. Но продавец сказал, что это не 15 литров, а 10. Заплатил мне только 15 рублей, — вспоминает девушка.

Затем она начала таскать из дома старые советские книжки и продавать их прохожим на улице. Говорила, что деньги нужны на лечение мамы. В 13 лет раздавала листовки на улице, продавала тюльпаны, пробовала себя в сетевом маркетинге. В неделю зарабатывала от 600 до 1500 рублей.

Только когда Сюзанне было 14, органы опеки заставили девочку пойти в школу — в пятый класс.

— Сложно было. Над именем смеялись, "проститутское", говорили. Да и в целом мне было 14, а одноклассникам по 11. Но устроить меня в класс по возрасту было невозможно. Химию, физику и другие сложные предметы я не знала, — рассказывает Сюзанна.

Учёбу в школе она совмещала с подработками. Сестра подросла и стала помогать по дому: выносить за мамой вёдра, поправлять подушки, готовить еду, прибираться. Сюзанна пробовала её пристроить на раздачу листовок, но Анжелика выдержала только неделю, расплакалась и вернулась домой.

— Как-то раз мы с друзьями играли в "желания". У одного из парней была игра на мобильном: кому-то выпадает пропрыгать на одной ноге, другому — присесть столько-то раз. Мне выпало подойти к прохожему и попросить 100 рублей. Я ужасно стеснялась, стала отказываться. Друзья говорили: "Да что ты, слабая что ли? Что такого? Иди давай". Я пошла, — говорит Сюзанна.

Как легко заработать серьёзные проблемы

Тогда Сюзанна обратилась к первой встречной, женщина дала ей денег. С того момента девочка поняла, что можно просить, люди готовы помочь. В 16 лет ушла из школы, чтобы работать больше: уборщицей, посудомойкой, продавцом игрушек, перешла на экстернат.

— Меня всё допекло. Я стала подходить к людям и просить денег. Говорила, что мне не хватает средств, что мама болеет. Рассказывала свою жизнь, в общем. Большинство жалели меня и с улыбкой давали деньги или покупали еду, но были и конфликты. Некоторые люди начинали кричать, оскорблять меня, — рассказывает девушка.

В доме начали появляться мясо, молоко, сыр. Сюзанна за день могла напросить до двух с половиной тысяч рублей. Пробовала работать в офисе, предлагать людям по телефону инвестировать деньги в какой-то проект, но ушла, потому что нужно было помогать маме, сидеть по 9–12 часов перед компьютером ей некогда.

— Когда я подходила к прохожим и просила денег, мне давали мелочь, иногда по 50–100 рублей. Но я видела на вокзале и в метро попрошаек, которые регулярно там стояли. Подходила к ним, спрашивала, зачем стоят тут вообще. Они либо огрызались, либо не отвечали. Думала: "Вот мрази какие! У меня мать больная, я вынуждена просить, а они просто так стоят, и ведь бросают им чаще всего сотки". Однажды даже подошла к тем, кто бросил деньги этим ребятам с табличками, и говорю: "Они вас обманывают, никуда им не надо, ни на какой билет". Потом про меня так стали говорить, — говорит Сюзанна.

Фотографии с "обманом" Сюзанны стали появляться в 2017–2018 годах. Тогда она сама решила встать с табличкой: "Не хватает на билет". Она специально не стала уточнять, на какой именно билет, потому что хотела насобирать на концерт Rammstein, так она сама себя убеждала, что никакого обмана в её действиях нет. За первые полчаса Сюзанна собрала 1300 рублей. Стоять было страшно.

"Выходить на работу" каждый день она не могла из-за мамы. Стояла в метро или у Московского вокзала по 3–4 дня в неделю. Иногда к ней подходили другие попрошайки, угрожали побоями, если она не уйдёт, но, по словам девушки, никакой "мафии попрошаек" в Петербурге нет. Ни с кем делиться ей не приходилось. Единственная проблема для просящих — полиция. Правоохранители разгоняют попрошаек из центра города. Иногда забирают в отделение, заставляют на месте платить штраф за курение в неположенном месте. Статьи за попрошайничество в России нет.

За день Сюзанна зарабатывала в среднем около 5–10 тысяч рублей. Иногда получалось 30 тысяч собрать. От пожилых людей деньги она не брала, сразу говорила, что билет ей не нужен, это просто прикрытие. Она заставляла себя стоять дольше, чтобы заработать на лекарства себе и маме, на еду, на квартплату. Купила стиральную машину, плиту.

На "Пикабу" есть пост с перепиской Сюзанны и молодого человека, он пытался вывести девушку на чистую воду. Она отвечала, что зарабатывает от 100 до 300 тысяч в месяц. Сегодня Сюзанна говорит, что такие цифры называла специально, чтобы позлить хейтеров. Она понимала, что зарабатывает нечестным путём, но другого выхода не видела.

Теперь, из-за болей в колене Сюзанна не может много ходить и стоять. Начались проблемы с желудком. У мамы стало болеть сердце, появились жалобы на печень и почки. Но к врачам она по-прежнему отказывается обращаться. Согласна либо на апитерапию — лечение пчелиным ядом, либо на дорогостоящую терапию в Медицинском центре имени Алмазова. Мамин матрас прогнил, новый противопролежневый стоит около 100 тысяч рублей, 200 тысяч требуется на роботизированную инвалидную коляску, более 800 тысяч — на лечение в Центре Алмазова. Но попрошайничать из-за своих проблем со здоровьем Сюзанна больше не может. Ей даже от полиции не убежать.

— Были случаи нападения. Бабушка, которая неоднократно видела меня у вокзала, на меня с кулаками бросалась, говорила, что я мошенница, отобрала чемодан. В другой раз — молодая девочка пыталась меня сфотографировать как обманщицу, я ей сказала что-то типа "теперь хоть что-то красивое будет у тебя в телефоне", она стала бить меня по лицу и оскорблять, еле вырвалась, — говорит Сюзанна.

В октябре Сюзанна попала в больницу с обострениями. Врач сказал лежать и лечиться, но она сбежала домой, чтобы помогать маме. Больше на вокзал не выходила. Сейчас она раскаивается, признаётся, что ей стыдно. Сюзанна мечтает стать визажистом, но на обучение, кисти и косметику нужно около 70–80 тысяч рублей. Возвращаться к попрошайничеству она не хочет, ищет опытных визажистов, которые согласились бы обучить её в долг или могли пожертвовать остатки косметики.

— Если бы можно было заново прожить жизнь, — рассуждает девушка, — я бы ни за что не стала попрошайничать. Но в 16 лет у меня мозгов, видимо, не было. А теперь разгребаю.

Всё-таки мафия?

На Московском вокзале, где долгое время "работала" Сюзанна, её узнают в лицо. Лайф пообщался с таксистами, полицейскими и представителями экскурсионных бюро на площади Восстания в Санкт-Петербурге.

— Красивая девочка, чаще всего летом тут стоит. За ней следит какой-то парень крупный всегда. Если конфликты какие-то или полиция, он подходит и начинает разбираться. Я даже как-то к ней подошла, говорю: "Что ж ты творишь? Иди работай нормально". Она мне в лицо рассмеялась, — сказала Лайфу сотрудница экскурсионного бюро на вокзале.

По словам женщины, у "крупного парня" Сюзанна не одна, есть её сменщицы. Чтоб им больше давали, девочки перцовкой мажут глаза — слёзы текут, люди жалеют, деньги сыпятся. Полицейские их особо не трогают, статьи за попрошайничество нет, да и взятки "модные нищие" готовы давать.

— Если они зарабатывают по 10 тысяч за три часа с табличкой, им несложно какую-то копейку отдать, чтоб их не трогали, — говорит таксист на площади Восстания. — Я давно тут работаю, всех этих попрошаек в лицо знаю. Место хорошее, людей много, особенно в час пик, вот они тут и стоят, на жалость давят.

Полицейские отмечают, что максимальное наказание, которое можно применить к попрошайкам, — заставить заплатить штраф за курение в неположенном месте. Либо если обычный гражданин пойдёт в отделение и напишет заявление о мошенничестве на какого-то попрошайку, тогда правоохранители могут возбудить дело и начать проверку. Но таких заявлений практически никто не пишет.

Среди просящих деньги есть наркоманы, алкоголики, люди, которым просто хочется лёгких денег. Но есть и те, кому действительно нужны средства. У одного из попрошаек — знакомых Сюзанны — мама болеет онкологией, у другого — обоим родителям нужна помощь. Надписи "на помощь маме" почему-то не приносят столько денег, сколько "на билет". Сюзанна и её знакомые пробовали — не работает. И когда люди видят красивую, хорошо одетую девушку, они готовы отдать ей больше средств, чем грязным и дурно пахнущим попрошайкам.

— У людей возникает мысль: "Она же такая же, как я. Но она в беде", — говорит Сюзанна. — Мне хейтеры часто писали, что проституткой с моей внешностью я бы больше зарабатывала. Я отвечала, что не готова гробить своё здоровье за те же деньги. Но всё-таки нажила себе болячки. Больше не хочу.

Первый визаж

Лайф решил помочь Сюзанне стать визажистом. Мы нашли мастера макияжа в Санкт-Петербурге — Александру Григорьеву. Она провела с Сюзанной несколько бесплатных уроков: рассказала о теории цвета, об основе мейкапа, провела практическое занятие с Сюзанной и приглашённой моделью.

— Я думала, что Сюзанна не будет активной на наших уроках, но оказалось, что она действительно хочет стать визажистом. Она внимательно слушала, задавала вопросы, сама нашла модель. И делать макияж у неё получается, видно, что ей тема интересна, что она самостоятельно пытается что-то изучить и попробовать, — говорит Александра Григорьева.

У Сюзанны есть свои лайфхаки в макияже. К примеру, визажист подсказывала ей, как с помощью кистей и консилера можно поправить стрелки на глазах, Сюзанна отмечала, что в макияже для себя не кистями убирает неровности, а ноготками.

— На клиентах так, конечно, лучше не пробовать. Но метод интересный, — с улыбкой рассказывает Александра.

Визажист объяснила Сюзанне, что образование в макияже важно, но оно не гарантирует поток клиентов и огромный заработок сразу. Можно уже сейчас практиковаться, активно вести аккаунты в соцсетях, набивать руку. В этой сфере лучше всего работает сарафанное радио — чем больше людей узнают о визажисте Сюзанне, тем выше вероятность, что в скором времени она начнёт этим зарабатывать.

— Мне нравится создавать красоту, поэтому визаж — это то, чем я по-настоящему хочу заниматься. Хочу помочь маме, но уже с помощью достойного заработка. Врать надоело, — говорит Сюзанна.

За время подготовки данного материала маме Сюзанны, по словам девушки, стало хуже. Редакция не несёт ответственности за достоверность данной информации ввиду отсутствия официальных медицинских заключений. Мама София — сторонница нетрадиционной медицины. Но если вам хочется поддержать Сюзанну и её семью, помочь можно по номеру пенсионного счёта Софии: 42306.810.3.5586.0171246.