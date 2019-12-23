Люди с возможностями. Инвалиды в России имеют право на бесплатные биопротезы

В России более 20 тысяч человек нуждаются в протезировании рук. И современные технологии позволяют не просто поставить "косметические конечности", а установить протез, который умеет хватать и держать. Только вот получить такой протез бесплатно крайне сложно. Особенно тем, кто живёт за пределами Москвы.

Альбек из села Исламей в Кабардино-Балкарии несколько лет назад потерял руку. В 30 лет получить такую травму — это не только изменение обычного хода жизни, но ещё и сложный удар по психике. Спасала только поддержка близких.

Один из его родственников — стоматолог Аслан — решил помочь Альбеку. Он узнал, что можно бесплатно получить протез от государства. И этот протез будет не просто визуальной копией руки, а поможет Альбеку хотя бы в некоторых функциях восполнить утрату конечности. Для получения протеза необходимо оформить и получить индивидуальную программу реабилитации (ИПР). Но из-за отсутствия консультаций в регионе сделать это было крайне сложно.

— В селе мы обратились в местную поликлинику, чтобы пройти обследование и сдать анализы. Но нужных специалистов в Исламее нет. Поехали в районный центр, откуда нас отправили в город Баксан. Потом обратно. И так несколько раз. В общей сложности на получение протеза ушло больше пяти месяцев, — рассказал Лайфу Аслан.

Он сам нашёл в Интернете производителей функциональных протезов — связался с "Моторикой" из "Сколково". Эта фирма делает тяговые и бионические протезы, купить их можно за свой счёт, через государственный конкурс или за свои деньги, но с последующей компенсацией от Фонда социального страхования РФ.

Тяговый протез, работающий с помощью мышц и сухожилий, стоит от 120 до 180 тысяч рублей. По словам Аслана, его родственник приобрёл протез за свой счёт, компенсацию от ФСС ждут третий месяц.

— Получение вспомогательных устройств шло бы быстрее, если бы в медицинских учреждениях рассказывали о возможностях современного протезирования, а также врачи помогали бы подобрать, а значит, измерить необходимые части тела и оценить возможности пациентов для функционального протезирования. Сегодня, к сожалению, такой федеральной программы нет, — отмечают в пресс-службе "Моторики".

Трое первых

Сегодня нет централизованного учёта людей, нуждающихся в протезировании. Такая картотека велась в СССР, поэтому протезирование происходило быстрее. В настоящее время не только для производителей, но и для врачей является сложностью выявить тех людей, чьё качество жизни можно было бы бесплатно и просто улучшить благодаря протезу.

В челябинской детской поликлинике № 8, волгоградской областной детской клинической больнице и детской поликлинике № 2 в Краснодаре врачи по собственной инициативе начали проводить бесплатные консультации по протезированию.

— Перед получением ИПР дети и взрослые должны пройти ряд осмотров и процедур, которые внешне никак не связаны с протезированием. Например, необходима медицинская комиссия, в которую входят травматолог-ортопед, невролог и другие специалисты. А если ребёнок живёт в какой-нибудь деревне под Челябинском или в селе Кабардино-Балкарии, вряд ли он сможет найти там невролога, — говорит главный врач челябинской поликлиники № 8 Антон Рыжий. — Пациенту нужно будет ехать в районный центр, но и там зачастую этих специалистов либо очень мало, либо совсем нет. То есть помощь можно найти только в крупных городах.

По оценкам "Моторики", в среднем на прохождение всех бюрократических и подготовительных процедур у человека уходит два месяца. Из них месяц уходит на бюрократические мероприятия: справки, осмотры, заключения, один-два дня — на консультацию по протезу, две-три недели — на проведение необходимых измерений тела и отправку данных производителю.

Механический протез изготавливается в течение трёх недель, а бионический, который работает с помощью встроенных датчиков, разрабатывается за месяц-полтора. Но далеко не всегда удаётся создать протез, который сразу идеально подходит пациенту. Из-за неверных измерений, ошибок в параметрах протез может "жать" человеку или не слушаться его.

Алиса в мире "киборгов"

Благодаря тому что в Челябинске есть консультации по протезированию, у маленькой Алисы появилась "рука". Медицинскую экспертизу Алиса прошла не за месяц, а за один день. Протез получила очень быстро.

У девочки врождённая аномалия развития — нет кисти одной руки. По государственной квоте ей выдали косметический протез телесного цвета, сделанный из силикона. Врачи предупреждали, что эту "руку" нельзя пачкать, потому что отмыть протез не получится.

— Алиса любит рисовать, лазить везде, а такой протез неудобен в использовании, да и ей не нравится, — сказала Лайфу Анастасия, мама Алисы.

У "Моторики" протезы функциональные, их не страшно пачкать и можно оформить по своему дизайну: в любимых цветах, с героями мультфильмов. Кроме того, в протез можно встроить держатель для палитры, фонарик, смарт-часы или подставку под смартфон. Такие протезы называются киби, а их пользователей в шутку зовут киборгами. Пользователям протезов такое определение нравится, они ощущают себя не инвалидами, а людьми со "сверхспособностями".

— Когда дочь увидела эту яркую руку, нам не пришлось даже уговаривать её пользоваться "гаджетом". Она сразу надела протез, пошла с ним к друзьям, там его все дети перемерили играючи, — говорит Анастасия.

В искусственной руке есть резиновые вставки. Малышка их расковыряла во время игры. Специалисты "Моторики" минимум раз в месяц обзванивают своих клиентов, узнают, как у них дела с протезом. Мама Алисы призналась, что вставки девочка испортила. Через несколько дней к Анастасии приехал курьер, забрал протез на доработку, а спустя пару недель вернул вместе с отдельной коробочкой, в которой лежали дополнительные вставки. И всё бесплатно.

Деньги на протез для Алисы дали спонсоры "Моторики". Спустя четыре месяца после оформления устройства средства из ФСС были им возвращены.

Почему нельзя ждать

Всего в протезировании рук, по оценкам "Моторики", нуждается около 20 тысяч жителей России. По данным Агентства стратегических инициатив, 65 тысяч россиян за год должны получать протезы. За четыре года работы "Моторики" 50 человек получили биомеханические протезы и около 1000 человек пользуются тяговыми протезами.

Люди, у которых отсутствует конечность, должны ежегодно проходить процедуру получения ИПР, чтобы подтвердить, что нуждаются в протезах. Грубо говоря, люди должны доказать, что за год рука у них не отросла. С детьми сейчас всё проще: им после оформления ИПР и до 18 лет не нужно бегать по инстанциям и собирать справки. Ежегодно им будут выдавать новый протез, если предыдущий стал маловат.

— Главная проблема в том, что многие родители и даже врачи не понимают, насколько важно установить протез как можно раньше. Нам известны случаи, когда медики говорили мамам и папам: "Да не ставьте пока протез ребёнку, малыш растёт, устройство придётся менять раз в год. Вот исполнится ему 18 лет, сформируется организм, тогда и сделаете протезирование". Это ужасный вред для малыша. Сторона без особенностей становится тяжелее, происходит смещение внутренних органов, искривление позвоночника и всего скелета, — говорит директор по развитию "Моторики" Василий Хлебников.

Очевидно, что трудоустроить штат врачей разных специализаций в каждом посёлке России невозможно. Но рассказать медицинским работникам крупных городов и районных центров, что современное протезирование — это не пластмассовая "рука" старого "обэжешника", от которой нет никакой пользы, а удобный и функциональный гаджет, вполне реально. Минимум 20 тысячам человек станет чуть проще жить, они будут не несчастными инвалидами, а "киборгами" с необходимыми им "гаджетами".