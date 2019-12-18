Паспортная удавка. Как продажные украинские чиновники наживаются на крымчанах

По данным Государственной миграционной службы Украины, за прошедшие четыре года более 140 тысяч жителей Крыма, сохранивших гражданство Украины, получили биометрические паспорта, которые позволяют им беспрепятственно выезжать за границу. Помимо паспорта крымчан часто интересуют свидетельства о смерти и рождении, браке, различные справки и выписки из реестра. Спросом на документы воспользовались предприимчивые украинцы и крымчане, открыв бизнес. По подсчётам экспертов, теневой рынок оформления украинских документов за пять прошедших лет превысил 500 миллионов рублей, приблизившись к миллиарду.

Получение украинских биометрических паспортов для жителей полуострова — возможность воспользоваться безвизовым режимом с ЕС, который начал действовать для Украины с июня 2017 года. Но оформить его могут лишь те, кто предусмотрительно сохранил украинские паспорта.

Эта услуга крайне актуальна для жителей Крыма, работающих за рубежом. В списке лидируют моряки. Украинские паспорта помогают им оформлять выгодные контракты и отправляться в страны, которые закрыты для крымчан из-за введённых санкций.

Андрею Д., моряку с большим опытом работы, два года назад отказали в визе. Рассмотрев несколько вариантов, он понял, что самый доступный — получение украинского биометрического паспорта. Моряк рассказал Лайфу, что обратился в Керчи в местное агентство по туризму, которое взялось изготовить и продлить паспорт и послужную книжку моряка украинского образца.

— Услуги таких фирм, в зависимости от аппетитов хозяев, стоят от 15 до 25 тысяч российских рублей. Мой запрос обошёлся в 22 тысячи рублей, — рассказал Андрей.

Увы, с такой же проблемой регулярно сталкиваются спортсмены, которые защищают честь России на международных соревнованиях. Вот что Лайфу рассказала Татьяна Бражникова, мать спортсменки.

— Моя дочь была включена в состав женской сборной команды на XXIV чемпионат мира по гандболу, который проходил в Японии. Но возникли проблемы с загранпаспортом, выданным в Крыму. Нам посоветовали получить украинский биометрический паспорт. Мы так и сделали — виза была открыта, — рассказывает женщина.

Следующая категория — это любители путешествий, люди, стремящиеся попасть в гости к родителям или детям, которые живут и работают за границей. Остальные — туристы и потенциальные студенты, планирующие обучение в Европе.

Бизнес на гражданстве

Получить биометрический паспорт можно несколькими способами. Первый — дорогостоящий, но экономит время и нервы. Речь идёт о посреднических услугах.

Помимо официальных компаний, которые работают как туристические, на услугах наживаются фрилансеры. Цены колеблются от 5 до 25 тысяч рублей соответственно, у частников и официально зарегистрированных фирм. До недавнего времени они предлагали полный пакет "безвизовое такси" — человека забирали на автомобиле из дома, перевозили на украинскую сторону и возвращали назад в Крым. Именно так на крымчанах зарабатывают, пользуясь их неинформированностью о реальной ситуации и пугая страшилками, в которых минимум достоверной информации.

Часть жителей полуострова предпочитает оформлять документы самостоятельно, отправляясь в Киев или Херсон. Но и здесь наблюдаются попытки нажиться на людях — предприимчивые украинские дельцы предлагают услуги уже в украинских центрах административных услуг или продают номера в очередях на оформление документов в периоды отпусков.

Согласно сообщениям Госпогранслужбы Украины, в обоих направлениях административную границу в среднем за сутки пересекает около четырёх тысяч граждан. В управлении Государственной миграционной службы Украины в Херсонской области сообщили, что начиная с 2014 года в местные отделения ведомства обратилось 78 395 крымчан для получения загранпаспортов. Если учесть, что часть из них всё же воспользовалась посредническими услугами, а это, по мнению экспертов, минимум каждый десятый, а максимум — каждый пятый обратившийся, то за пять лет складывается сумма примерно в 90 000 000 рублей. И таких популярных областей для оформления документов на Украине несколько.

Проблемы в поездках

До недавнего времени поездки осуществлялись стихийными перевозчиками и у людей не было гарантии, что заявленный на определённое время автобус будет ждать пассажиров. Летом этого года глава Крыма Сергей Аксёнов поручил легализовать пассажирские перевозки с пунктов пропуска на границе с Украиной. Уже 24 июля был запущен первый официальный автобусный маршрут Симферополь — Джанкой. В сторону Симферополя теперь ежедневно отправляется 12 рейсов.

В Херсонской области функционируют три контрольных пункта выезда — Каланчак, Чонгар и Чаплинка. Президент Украины Владимир Зеленский также пообещал оборудовать остановочные комплексы и сделать их более комфортными для людей. Но расстояние в километр между двумя пропускными пунктами, так называемую буферную зону для тех, кто едет автобусами, сейчас приходится преодолевать пешком — при любой погоде и при любом состоянии здоровья.

По мнению юристов, во всём этом процессе посредничества очевиден коррупционный фактор — связка коррупционного тандема "решал" в Крыму и чиновников на материковой Украине.

— Сейчас всех устраивает статус оккупированной территории, это для многих хороший бизнес, — объясняет юрист Алексей Николаев.

Он полагает, что уличить в получении прибыли от такого вида деятельности сложно — невозможно зафиксировать момент получения денег от людей. А пока для чиновников на Украине бизнес будет приносить доход, ситуация не изменится.