Street-art: жизнь станет лучше, жизнь станет веселее

Стремлением рисовать человек отличался практически с момента своего появления на свет. Ещё не были придуманы буквы, чтобы начертать где-нибудь на скале эпохальное "Киса и Ося были тут", а желание отметиться, рассказать потомкам, кто где был и чем занимался, подталкивало homo sapiens увековечить всё это. Так появилось то, что археологи назвали наскальной живописью, которая сегодня, несмотря на активное развитие более быстрых и менее затратных способов передачи данных, продолжает жить и совершенствоваться. Радуя тех, кто считает street-art (иногда называемый wall-painting) самым настоящим искусством.

Многие противники настенного искусства боролись с современными художниками, запрещая, наказывая и разнося в пух и прах критическими статьями в прессе, но… В конце концов поняли, что время не победить. Так wall-paintig получил легальные формы, в том числе в виде фестивалей.

Самый известный и самый первый из российских состоялся в Екатеринбурге в 2010 году. Он получил название Stenograffia. С 2015 года фестиваль стал частью программы социальных инвестиций "Родные города" компании "Газпром нефть", за это время более 500 работ появилось в 13 российских городах и поселках. Благодаря художникам из России, Испании, Великобритании и Германии жизнь людей в прямом смысле стала более красочной, а работы художников — настоящими достопримечательностями.

Чтобы рассказать, каким бывает современное искусство, и кто его формирует, Лайф и "Газпром нефть" создали уникальный спецпроект — Street-art.life.ru. Готовы узнать, что такое холкар, invader, бомбинг, моютектура, и не только? Мы готовы рассказать!