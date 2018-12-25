Парень устроил фотосессию в зеркале, чтобы продать его, но в итоге стал мемом

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Парень устроил фотосессию в зеркале, чтобы продать его, но в итоге стал мемом

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На снимках пользователь "Твиттера" принимает забавные позы, чтобы показать весь "функционал" товара.

Пользователь "Твиттера" настолько хотел продать своё новое зеркало, что использовал все возможные методы. В частности, 21-летний парень продемонстрировал качество товара, устроив в отражении целую фотосессию, причём в довольно странных позах, сообщает LadBible.

Продаётся зеркало. Было использовано несколько раз. Напишите мне для дополнительной информации. Открыт для торга

пользователь Гарри Бартлетт

<p>Фото © Twitter/Harry Bartlett</p>

Гарри прикрепил к твиту серию фотографий, на которых он пытался принять как можно более странные позы, прыгая в воздухе. И это сработало! Всего через несколько часов сообщение стало вирусным и набрало около 70 тыс. лайков, а более 10 тыс. человек репостнули его.

<p>Фото © Twitter/Harry Bartlett</p>

Я получил довольно много сообщений, но не похоже, чтобы кто-нибудь из людей воспринял моё объявление всерьёз. Я не получил ещё ни одного предложения

пользователь Гарри Бартлетт

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