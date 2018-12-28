Ограбление московского секс-шопа попало на видео, и его нужно смотреть до конца

В Сети появилось видео неудачного ограбления одного из московских секс-шопов. И в этом ролике не было бы ничего особенного, если бы не реакция хитрого продавца.

Видеозапись инцидента опубликовал телеграм-канал Mash. На кадрах видно, как вооружённый преступник в маске требует от продавца отдать деньги из кассы, но в результате вынужден уйти практически с пустыми руками. И лучшее, что есть в этом ролике, — это реакция продавца, который не только выжил, но и сохранил деньги.

В комментариях к видео пользователи отметили, что преступник наверняка является постоянным клиентом секс-шопа, ведь он очень ловко поставил продавца на колени. Впрочем, никаких подробностей о личности грабителя не сообщается. А по одной из версий, ролик вообще является вирусной рекламой магазина.