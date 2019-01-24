Я уже взрослый! 23-летний парень ограбил заправку, чтобы заслужить уважение мамы

23-летний Хасан Александр Кэмпбелл из Флориды попытался ограбить заправку, но потерпел фиаско. Приехавшим на место полицейским парень пояснил, что просто хотел доказать матери свою самостоятельность.

Хасан Александр Кэмпбелл попытался ограбить магазин на заправке, но продавец не стал отдавать парню деньги, а когда тот попытался бежать, ему преградил путь один из клиентов. В результате к приезду полиции грабитель-неудачник успел отъехать совсем недалеко от заправки, и его быстро задержали, сообщает Flobal News.

В полиции Хасан объяснил, что искал себя и хотел доказать матери, что способен позаботиться о себе самостоятельно. Других мотивов для совершения преступления у парня не было.

Теперь несостоявшемуся налётчику предъявлены обвинения в попытке ограбления и побега, а также избиении клиента магазина. И если мама Хасана не внесёт залог в размере 23 тысяч долларов, суда он будет дожидаться под арестом.