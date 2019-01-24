Я уже взрослый! 23-летний парень ограбил заправку, чтобы заслужить уважение мамы

Хасан Александр Кэмпбелл попытался ограбить магазин на заправке, но продавец не стал отдавать парню деньги, а когда тот попытался бежать, ему преградил путь один из клиентов. В результате к приезду полиции грабитель-неудачник успел отъехать совсем недалеко от заправки, и его быстро задержали, сообщает Flobal News.
В полиции Хасан объяснил, что искал себя и хотел доказать матери, что способен позаботиться о себе самостоятельно. Других мотивов для совершения преступления у парня не было.
Теперь несостоявшемуся налётчику предъявлены обвинения в попытке ограбления и побега, а также избиении клиента магазина. И если мама Хасана не внесёт залог в размере 23 тысяч долларов, суда он будет дожидаться под арестом.
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