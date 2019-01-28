Бизнесмен от бога. Вора поймали, когда он пытался продать вещи их владельцу

30-летний Джеймс Лонгден из Денбишира, Уэльс, ограбил своего соседа и попытался сбыть похищенные вещи на eBay. Но ограбленный сосед оказался хитрее, и теперь Лонгден сядет в тюрьму, сообщает The Sun.

30-летний Джеймс Лонгден ограбил дом своего соседа, когда тот отлучился по делам. Мужчина вынес из дома ноутбук, украшения и даже одежду. Всё украденное имущество Лонгден попытался продать на eBay, и это стало фатальной ошибкой.

Оказалось, что сосед грабителя первым делом поискал пропавшие вещи в Интернете и с изумлением обнаружил их на аукционе eBay. Мужчина сделал выигрышную ставку и договорился с продавцом о встрече. Джеймс Лонгден терпеливо ждал покупателя у себя дома, но вместо этого его навестили полицейские.

При обыске в доме Лонгдена была обнаружена большая часть похищенных вещей. Мужчина был вынужден признаться в краже со взломом. В результате суд приговорил грабителя к 28 месяцам лишения свободы.