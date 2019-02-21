С девушками шутки плохи, особенно с чемпионками по боксу. Наглый вор тому пример

Грабитель решил, что девушка станет для него лёгкой добычей, но она преподнесла ему большой сюрприз.

Когда 31-летняя продавщица автомобилей Рут да Силва из Бразилии приехала утром на работу, на неё на парковке напал мужчина. Он запрыгнул в машину сзади и схватил девушку за волосы. Преступник требовал, чтобы Рут отдала ему кошелёк, мобильный и ключи от авто, угрожая застрелить в случае отказа. И бразильянка сначала решила не рисковать.

Он сказал, что у него есть пистолет и он застрелит меня, если я не отдам свои вещи. Я решила не сопротивляться, потому что не была уверена, говорит ли он правду Рут да Силва

Но в зеркало заднего вида она разглядела, что грабитель блефует — он безоружен. И тогда Рут показала мерзавцу всё, на что способна. Она вырвалась и стала его избивать. В итоге очевидцам удалось заснять финальную стадию борьбы, где девушка показала грабителю удушающий.

Приехавшая на место полиция задержала молившего о пощаде преступника. Оказалось, что мужчина уже сидел в тюрьме за изнасилование. А Рут спасло то, что она восемь лет занималась тайским боксом. Девушка даже стала местной чемпионкой и теперь собирается на мировой чемпионат.