Ювелир дверью отбился от грабителей, напавших на него с мачете — видео

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GIF © Twitter/2tweetaboutit

Фил Сильвестр надолго запомнит эти новогодние праздники. Прямо в канун католического Рождества в его магазин попытался ворваться вооружённый преступник.

Владелец ювелирного магазина из графства Уорикшир, Англия, готов был пойти на всё, чтобы защитить его. Когда к нему подъехали двое мужчин на мотоцикле, бизнесмен сразу почувствовал, что что-то не так. Фил распорядился, чтобы продавщица активировала систему безопасности, а сам попытался заблокировать вход. Эпическое действо было заснято на камеры видеонаблюдения.

На кадрах видно, как Сильвестр мешает грабителю зайти магазин, в то время как сообщник нападавшего с мачете ждёт снаружи. Бизнесмен даже упал на пол, опрокинув несколько прилавков, но всё равно продолжил отбиваться от преступника, пиная входную дверь. Нападение длилось всего двадцать секунд — до тех пор пока густой дым системы безопасности не наполнил помещение. В итоге преступникам пришлось бежать с пустыми руками. А полицейские прибыли через пять минут.

Я просто продолжал бить его дверью, когда он кричал: "Всем лежать". Знаю, он серьёзно пострадал — я чуть дверь не разбил о него

Фил Сильвестр

<p>Скриншот © Twitter/<a href="https://twitter.com/2tweetaboutit/status/1210297251890946056" target="_blank">2tweetaboutit</a></p>

То, с каким рвением Сильвестр защищал свой бизнес, неудивительно. Ведь дело перешло к нему по наследству: семья Фила открыла ювелирный магазин на этом месте ещё в 1935 году, пишет The Sun. Бизнесмен рассказал, что за последние 20 лет магазин становился мишенью грабителей уже пять раз.

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