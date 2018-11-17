"Лучше, чем в трусиках на шпагате". Волочкова надела хиджаб, и ей припомнили всё

Бывшая балерина выложила в "Инстаграме" фотографии, на которых она предстала в образе покорной женщины.

Анастасия Волочкова вновь окунулась с головой в новые отношения, и некоторые подписчики считают, что бывшая балерина даже готова сменить религию ради возлюбленного. Дело в том, что 42-летняя артистка выложила в "Инстаграме" фотографии, на которых она облачена в белый хиджаб. При этом Волочкова поинтересовалась, идёт ли ей новый образ.

На снимке Волочкова выглядит довольно смиренной женщиной и напоминает невесту с белым букетом роз. Однако пользователям образ знаменитости показался слишком наигранным, и многие упрекнули её в лицемерии, припомнив ей все скандалы и откровенные фотографии со шпагатом.

Нет, Настя. Хиджаб тебе не идёт. Очень глаза наглые, а в нём надо быть скромнее liudmilamorozova9141

Ужасно, ты его порочишь, хиджаб не для таких вульгарных, как ты shashlychnyy_dvorik0707

Так лучше, чем в трусиках на шпагате. Но данная одежда подразумевает и иное поведение и отношение к жизни и мужчинам! Вы сможете соответствовать? natserg82

Где ты видела такой хиджаб?! До хиджаба тебе далеко zkv.milana

В новых отношениях бывшая балерина находится с начала октября, как она сама призналась в социальных сетях. Пока Волочкова старательно скрывает лицо любовника, но регулярно намекает на их идеальные отношения. Многие пользователи заподозрили, что звезда воссоединилась с давним возлюбленным — системным администратором Михаилом.

Главное, чтобы был рядом человек, ножки которого хочется прижать к груди и не только. И который с радостью прижмёт к себе натруженные мои... Анастасия Волочкова

Девушка Тимати и другие российские звёзды, которые примеряли хиджаб