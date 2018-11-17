"Лучше, чем в трусиках на шпагате". Волочкова надела хиджаб, и ей припомнили всё

Анастасия Волочкова вновь окунулась с головой в новые отношения, и некоторые подписчики считают, что бывшая балерина даже готова сменить религию ради возлюбленного. Дело в том, что 42-летняя артистка выложила в "Инстаграме" фотографии, на которых она облачена в белый хиджаб. При этом Волочкова поинтересовалась, идёт ли ей новый образ.
На снимке Волочкова выглядит довольно смиренной женщиной и напоминает невесту с белым букетом роз. Однако пользователям образ знаменитости показался слишком наигранным, и многие упрекнули её в лицемерии, припомнив ей все скандалы и откровенные фотографии со шпагатом.
Нет, Настя. Хиджаб тебе не идёт. Очень глаза наглые, а в нём надо быть скромнее
liudmilamorozova9141
Ужасно, ты его порочишь, хиджаб не для таких вульгарных, как ты
shashlychnyy_dvorik0707
Так лучше, чем в трусиках на шпагате. Но данная одежда подразумевает и иное поведение и отношение к жизни и мужчинам! Вы сможете соответствовать?
natserg82
Где ты видела такой хиджаб?! До хиджаба тебе далеко
zkv.milana
В новых отношениях бывшая балерина находится с начала октября, как она сама призналась в социальных сетях. Пока Волочкова старательно скрывает лицо любовника, но регулярно намекает на их идеальные отношения. Многие пользователи заподозрили, что звезда воссоединилась с давним возлюбленным — системным администратором Михаилом.
Главное, чтобы был рядом человек, ножки которого хочется прижать к груди и не только. И который с радостью прижмёт к себе натруженные мои...
Анастасия Волочкова
Девушка Тимати и другие российские звёзды, которые примеряли хиджаб
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