"Лучше, чем в трусиках на шпагате". Волочкова надела хиджаб, и ей припомнили всё

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"Лучше, чем в трусиках на шпагате". Волочкова надела хиджаб, и ей припомнили всё

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Бывшая балерина выложила в "Инстаграме" фотографии, на которых она предстала в образе покорной женщины.

Анастасия Волочкова вновь окунулась с головой в новые отношения, и некоторые подписчики считают, что бывшая балерина даже готова сменить религию ради возлюбленного. Дело в том, что 42-летняя артистка выложила в "Инстаграме" фотографии, на которых она облачена в белый хиджаб. При этом Волочкова поинтересовалась, идёт ли ей новый образ.

<p>Фото © Instagram/<a href="https://www.instagram.com/volochkova_art/" target="_blank">volochkova_art</a></p>

На снимке Волочкова выглядит довольно смиренной женщиной и напоминает невесту с белым букетом роз. Однако пользователям образ знаменитости показался слишком наигранным, и многие упрекнули её в лицемерии, припомнив ей все скандалы и откровенные фотографии со шпагатом.

Нет, Настя. Хиджаб тебе не идёт. Очень глаза наглые, а в нём надо быть скромнее

liudmilamorozova9141

<p>Фото © Instagram/<a href="https://www.instagram.com/volochkova_art/" target="_blank">volochkova_art</a></p>

Ужасно, ты его порочишь, хиджаб не для таких вульгарных, как ты

shashlychnyy_dvorik0707

Так лучше, чем в трусиках на шпагате. Но данная одежда подразумевает и иное поведение и отношение к жизни и мужчинам! Вы сможете соответствовать?

natserg82

Где ты видела такой хиджаб?! До хиджаба тебе далеко

zkv.milana

<p>Фото © Instagram/<a href="https://www.instagram.com/volochkova_art/" target="_blank">volochkova_art</a></p>

В новых отношениях бывшая балерина находится с начала октября, как она сама призналась в социальных сетях. Пока Волочкова старательно скрывает лицо любовника, но регулярно намекает на их идеальные отношения. Многие пользователи заподозрили, что звезда воссоединилась с давним возлюбленным — системным администратором Михаилом.

Главное, чтобы был рядом человек, ножки которого хочется прижать к груди и не только. И который с радостью прижмёт к себе натруженные мои...

Анастасия Волочкова

<p>Фото © Instagram/<a href="https://www.instagram.com/volochkova_art/" target="_blank">volochkova_art</a></p>

Девушка Тимати и другие российские звёзды, которые примеряли хиджаб

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