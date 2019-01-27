Муж подарил жене новое платье, и потом всё как в тумане — теперь их 55 тысяч

Пол Брокманн из Аризоны владеет самым большим в мире женским гардеробом. Всё началось со знакомства на танцплощадке.

Где находится самая большая в мире коллекция платьев? Нет, не в подсобке безумного модельера. Она разместилась в гараже Пола Брокманна, который известен тем, что является обладателем 55 тысяч женских нарядов.

83-летний житель Аризоны не страдает психическими расстройствами и не проявляет нетрадиционных сексуальных наклонностей. Просто он очень любит свою жену, 61-летнюю Марго, и не упускает в буквальном смысле ни единой возможности побаловать её обновками.

Я вижу платье, которое мне действительно нравится, и сразу же покупаю его Пол Брокманн

Повышенное внимание Пола к гардеробу Марго зародилось ещё тем далёким вечером, когда они впервые встретились на танцплощадке в их родной Германии. (Марго не помнит, какое точно на ней было платье, но Пол утверждает, что выглядела она "довольно мило").

Когда я пришёл туда, сразу увидел Марго. Мы танцевали всю ночь, а потом полюбили друг друга Пол Брокманн

С тех пор Пол дарит ей платья, большинство из которых скроены по моде 1950-х годов. Винтажные наряды приобретались в основном на гаражных распродажах. Последнее платье было куплено в 2014 году. Пол решил продать всю коллекцию за один заход, оставив для Марго около 200 экземпляров.

Ну а что сама Марго думает о семейной коллекции платьев? "Она не придаёт одежде особого значения", — разводит руками Пол.

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