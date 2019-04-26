ASOS случайно показал, как обманывают покупателей, выложив фото без ретуши

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ASOS случайно показал, как обманывают покупателей, выложив фото без ретуши

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Фото © Twitter/Ronnie

Как гласит народная мудрость, одна ошибка — и ты ошибся. Небольшую оплошность можно было бы списать кому-то незначительному, но крупному интернет-магазину такое будут припоминать ещё долго.

Неладное обнаружила пользовательница "Твиттера" Ронни Бертрам. Она выложила фото с сайта известного интернет-магазина ASOS, где модель демонстрирует красивое синее платье. И всё бы ничего, да команда ретейлера, очевидно, забыла зафотошопить на девушке прищепки, которые помогли откорректировать наряд по фигуре, сообщает Independent.

<p>Фото: © Twitter/<a href="https://twitter.com/xronnieanna" target="_blank"><strong>Ronnie</strong></a><a href="https://twitter.com/xronnieanna" target="_blank">‏</a></p>

Надо ли говорить, что подобное возмутило пользователей сверх меры. Пост Ронни в рекордные сроки собрал 61 тысячу лайков и 17 тысяч репостов, а в комменты прибежали разозлённые клиенты магазина, которые, впрочем, не забыли высмеять ситуацию, как принято в Интернете.

<p>Фото: © Facebook / <a href="https://www.facebook.com/rbarthram?__tn__=%2Cd%2AF%2AF-R&eid=ARAx1Nm0q-RQWkDWCgJv5r9UIrzTsxAygjq4QjAYoilTLCRJVXhvj5azumTw2Qzuwt3YJjhFgXwLPCyM&tn-str=%2AF" target="_blank"><strong>Ronnie-Ann Barthram</strong></a></p>

Ой здрасьте, ASOS, тут такое дело, я заказывала платье и прищепки не пришли. Смотрите, не, они были на фото, и я подумала, что они идут в комплекте...

Пользователь "Твиттера"

Самая соль в том, что ASOS скрывает реальный вид товара, а потом банит клиентов, которые "слишком часто возвращают товар"

Пользователь "Твиттера"

Ооо, а мне нравится этот аутфит! Очень в стиле панк-рок

Пользователь "Твиттера"

А я думала ещё, почему вещи с сайта никогда на меня не садятся как на модель. Теперь я, кажется, знаю почему...

Пользователь "Твиттера"

По-моему, мы упускаем возможность для стартапа! Невидимые прищепки помогут вашей одежде выглядеть так же круто, как на фото

Пользователь "Твиттера"

<p>Фото: © Facebook / <a href="https://www.facebook.com/rbarthram?__tn__=%2Cd%2AF%2AF-R&eid=ARAx1Nm0q-RQWkDWCgJv5r9UIrzTsxAygjq4QjAYoilTLCRJVXhvj5azumTw2Qzuwt3YJjhFgXwLPCyM&tn-str=%2AF" target="_blank"><strong>Ronnie-Ann Barthram</strong></a></p>

Один из пользователей решил немного заступиться за компанию и пояснил, что часто в ретейл-магазинах бывает так, что от какой-то модели одежды приходит лишь определённый размер для демонстрации, а модель, свободная в данный момент, не всегда этому размеру соответствует, поэтому приходится идти на ухищрения.

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