ASOS случайно показал, как обманывают покупателей, выложив фото без ретуши

Как гласит народная мудрость, одна ошибка — и ты ошибся. Небольшую оплошность можно было бы списать кому-то незначительному, но крупному интернет-магазину такое будут припоминать ещё долго.

Неладное обнаружила пользовательница "Твиттера" Ронни Бертрам. Она выложила фото с сайта известного интернет-магазина ASOS, где модель демонстрирует красивое синее платье. И всё бы ничего, да команда ретейлера, очевидно, забыла зафотошопить на девушке прищепки, которые помогли откорректировать наряд по фигуре, сообщает Independent.

Надо ли говорить, что подобное возмутило пользователей сверх меры. Пост Ронни в рекордные сроки собрал 61 тысячу лайков и 17 тысяч репостов, а в комменты прибежали разозлённые клиенты магазина, которые, впрочем, не забыли высмеять ситуацию, как принято в Интернете.

Ой здрасьте, ASOS, тут такое дело, я заказывала платье и прищепки не пришли. Смотрите, не, они были на фото, и я подумала, что они идут в комплекте... Пользователь "Твиттера"

Самая соль в том, что ASOS скрывает реальный вид товара, а потом банит клиентов, которые "слишком часто возвращают товар" Пользователь "Твиттера"

Ооо, а мне нравится этот аутфит! Очень в стиле панк-рок Пользователь "Твиттера"

А я думала ещё, почему вещи с сайта никогда на меня не садятся как на модель. Теперь я, кажется, знаю почему... Пользователь "Твиттера"

По-моему, мы упускаем возможность для стартапа! Невидимые прищепки помогут вашей одежде выглядеть так же круто, как на фото Пользователь "Твиттера"

Один из пользователей решил немного заступиться за компанию и пояснил, что часто в ретейл-магазинах бывает так, что от какой-то модели одежды приходит лишь определённый размер для демонстрации, а модель, свободная в данный момент, не всегда этому размеру соответствует, поэтому приходится идти на ухищрения.