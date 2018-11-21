Девушка, которая прыгнула в замёрзшее озеро и стала мемом, оказалась из Балашихи

В Сети стало вирусным видео, на котором светловолосая девушка прыгает в одном белье в замёрзшее озеро. На энтузиастку в том числе обратили внимание западные СМИ.

Девушка из Балашихи совершила эпичный прыжок в замёрзшее озеро, сорвав на бегу шапку, пишет The Sun. Боль от удара, кажется, можно было почувствовать через экран. Вероятно, россиянка не думала, что лёд окажется настолько прочным.

На поверхности осталась трещина, а девушка, хромая, вернулась к снимавшему её парню, смеющемуся над происшествием. Судя по появившемуся фото, героиня ролика, которая хотела прыгнуть "бомбочкой", повредила себе лодыжку.

Ролик появился в том числе на портале liveleak.com, где набрал около 1,3 млн просмотров. Отрывок также можно видеть в паблике "Балашиха Рулит!" в соцсети "ВКонтакте". Его основательница Анна Шевченко, предположительно, и совершила бесстрашный прыжок.