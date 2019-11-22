"Мисс Москва" в шоке от тяжёлой жизни после разрыва с экс-королём Малайзии

27-летняя Оксана Воеводина и её экс-супруг Мухаммад V переживают довольно тяжёлый разрыв. Отец отказывается признавать ребёнка и не хочет ничего о нём слышать.

"Мисс Москва — 2015" ждёт от экс-короля Малайзии огромной суммы, потребованной на содержание ребёнка. А пока идут тяжбы, она пытается наладить свою жизнь в новом статусе одинокой матери. Воеводина разоткровенничалась с подписчиками в "Инстаграме", отметив, что ей приходится довольно непросто.

За последние полгода моя жизнь очень сильно поменялась, я занята буквально каждую минуту — несколько бизнес-проектов, один из которых запущен, но пока не приносит прибыли, <...> плюс учёба — прохожу курсы повышения квалификации Оксана Воеводина

Брюнетка вынуждена совмещать не только бизнес и бытовые дела, но и воспитание малыша. Помощи ей ждать неоткуда, ведь мама девушки не может много времени уделять внуку: она работает и заботится о младшей сестре Оксаны. Однако Воеводина отметила, что не жалуется на трудности, а "просто в шоке" от происходящего.

Маленький ребёнок, у которого режутся зубки, поспать просто нет возможности, так как просыпаешься вместе с ним каждые два часа, при этом нужно хорошо выглядеть, следить за здоровьем, оплачивать счета, квартиру, страховки, лекарства, врачей и т.д. Оксана Воеводина

При этом недавно бывший муж предложил создать для ребёнка, которого отказывается признавать своим сыном, трастовый фонд на 16 млн рублей. И выдвинул ряд условий. Например, чтобы ни мальчик, ни сама Оксана никогда не пытались выходить с ним на связь. Воеводину такой расклад не устроил, и она отвергла сделку, собираясь обратиться в суд.

Экс-король Малайзии готов заплатить 16 млн, чтобы не видеть сына "мисс Москвы"