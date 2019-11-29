"Мисс Москва" похудела на 28 кг после родов и развода с экс-королём Малайзии

"Мисс Москва — 2015" родила наследника экс-монарху, однако теперь уже бывший супруг Оксаны не хочет признавать ребёнка. Девушке за время выяснения отношений пришлось изрядно понервничать, что тоже поспособствовало потере веса.

Оксана рассказала у себя в инстаграме, что с 21 мая потеряла 28 кг. А перед рождением малыша она весила целых 84 кг, что для девушки, которая была маленькой и хрупкой, оказалось непросто: "Не могу поверить, что всё это случилось со мной и что всего полгода назад я была просто огромной женщиной как в ширину, так и в длину, учитывая мой рост 179 см". Однако причиной тому послужило не только вынашивание сына.

Таким образом, за время беременности я набрала 25 кг, но это были не только жир и ребёнок... У меня также были проблемы с почками, и я даже попадала три раза в больницу по этой причине. Размер ноги увеличился с 38-го до 40-го размера... Оксана Воеводина

Теперь Оксана вернулась к своей привычной форме, даже стала ещё изящнее — сейчас "мисс Москва" весит всего 53–54 кг. Но девушка призналась, что такому быстрому похудению поспособствовали не только правильное питание и дисциплина, но ещё и сильные переживания.

Многие спрашивают меня о том, как я вернулась в форму после беременности так быстро. Сейчас мой вес составляет 53–54 кг. Конечно, в первую очередь это стресс... Оксана Воеводина

И Оксане было из-за чего переживать. В июле адвокат экс-короля Малайзии подтвердил его развод с Воеводиной. Семью не спасло даже рождение сына. Также Мухаммад V позже признался, что жалеет о браке с "мисс Москва", ради которой отрёкся от престола.

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