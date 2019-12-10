Экс-короля Малайзии освободили от ДНК-теста, но "мисс Москва" не сдаётся

Суд вернул заявление, поданное моделью, через несколько дней. Но девушка не собирается сдаваться.

Развод с экс-королём Малайзии стал для Оксаны Воеводиной настоящим испытанием. Возлюбленный бросил её вместе с новорождённым сыном, а позже и вовсе обвинил девушку, что ребёнок не от него. Модель решила провести ДНК-тест, чтобы доказать ему обратное, но и тут её ждала неудача. Московский суд отказал ей.

Заявление вернули модели уже через пару дней, но она не стала опускать рук и подала жалобу на определение суда, сообщает Telegram-канал Mash.

Напомним, Оксана и Мухаммад V разошлись через год после пышной свадьбы, ради которой мужчина отказался от своего титула. Модель вернулась в Москву, лишившись финансовой поддержки бывшего мужа. Сейчас она пытается отсудить у него алименты в размере двух миллионов рублей в месяц, а также квартиры в Лондоне и Москве.

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