На жену Джигана подали в суд, раскрыв, что на самом деле творится в её бутике

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На жену Джигана подали в суд, раскрыв, что на самом деле творится в её бутике

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Фото: instagram/samoylovaoxana

Жена рэпера Джигана долгое время создавала в соцсетях образ идеальной семьи. Но вот в бизнесе у неё не всё так гладко.

На Оксану Самойлову подала в суд сотрудница её магазина одежды. Мать-одиночка Инна Егорова рассказала о подводных камнях, с которыми пришлось столкнуться работникам бутика. Например, заявленное качество товаров, которые им приходилось продавать, далеко не соответствовало действительности. А сама Оксана мало интересовалась магазином.

Самойлова в магазине бывает очень редко. Фото в социальных сетях — для образа бизнесвумен. "Натуральные ткани" закупаются в основном в "Садоводе"... Ни о каком качестве речи не идёт, оно ужасно! Покупатели шли толпами, чтобы вернуть товар

Инна Егорова

<p>Фото: instagram/<a href="https://www.instagram.com/samoylovaoxana/" target="_blank"><strong>samoylovaoxana</strong></a></p>

Кроме того, экс-продавец-консультант Инна заявила, что отношение к персоналу в бутике Самойловой было ужасным. Сотрудников не оформляли по договору, несмотря на обещания. А самой женщине при попытке уволиться отказались выплачивать зарплату и отпускные. К тому же ей не отдают трудовую книжку, пишет Starhit. Это и послужило причиной обращения Инны к адвокату.

Отношение к сотрудникам, как к скоту, честное слово. На нас всегда экономили... Мы работали по 13 часов, были вынуждены обедать за кассой

Инна Егорова

<p>Фото: instagram/<a href="https://www.instagram.com/samoylovaoxana/" target="_blank"><strong>samoylovaoxana</strong></a></p>

Однако, по словам женщины, адвокат Самойловой в ответ на её претензии стал угрожать Инне, теперь она опасается за свою жизнь.

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