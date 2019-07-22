41-летняя Оксана Фёдорова устроила съёмки на отдыхе, не надев нижнее бельё

41-летняя бывшая "мисс Вселенная" решила порадовать фанатов пикантным кадром, отправившись на отдых на Чёрное море.

Оксана поделилась фото, где позировала на морском берегу в белом платье и с венком на голове, которые напоминали свадебные. Ведущая смотрела в камеру, улыбаясь, пока на ней развевалась одежда. Экс-модель указала, что раз лето в самом разгаре, нужно наслаждаться этим по максимуму.

Лето в самом разгаре, а это значит, мы можем наслаждаться солнцем, морским бризом, свежей зеленью, ягодами и, конечно, красивыми кадрами Оксана Фёдорова

Многие подписчики восхитились телеведущей, отметив её отличную фигуру и милый образ. И даже сравнили её с русалкой и Афродитой, вышедшей из пены. Однако фанаты обратили внимание на одну не уместную, по их мнению, деталь: на Оксане не было нижнего белья. Что изрядно возмутило некоторых.

Оригинальная воздушная шляпка 😍 и образ лёгкий и светлый, как и должно быть на душе allagrace_

Неудачный наряд. 1. Без нижнего белья — это вульгарно. 2. Первое впечатление от фото, что опять под венец. 3. Балахон скрывает красивую фигуру marinamiloserdova1

Может, лифчик надо надеть. Ужас! soloirina40

Оксана Фёдорова — российская телеведущая, фотомодель, актриса и меценат. Оксана получила юридическое образование, преподавала в университете и работала в органах, пишет "24СМИ". В 2001 году она стала обладательницей титула "Мисс Россия", а в 2002-м — "Мисс Вселенная", но спустя четыре месяца отказалась от короны. Сейчас воспитывает двоих детей.