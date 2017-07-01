Звёзды простились с Олегом Яковлевым из "Иванушек"

В Москве завершилось прощание с экс-солистом группы "Иванушки" Олегом Яковлевым, который скончался 29 июня. В последней путь музыканта пришли проводить коллеги по сцене Кирилл Андреев и Андрей Григорьев-Апполонов, Катя Лель, Диана Гурцкая и бывший продюсер Игорь Матвиенко. Жена Яковлева Александра Куцевол, для которой смерть Олега стала большим потрясением, едва находила силы отвечать на соболезнования друзей.

Вопреки желанию родственников Яковлева, его кремируют на Троекуровском кладбище, согласно его просьбе.