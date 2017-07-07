Жена Олега Яковлева: Мне кажется, что моя жизнь тоже закончилась

На девятый день после смерти экс-солиста "Иванушек" Олега Яковлева его гражданская супруга Александра Куцевол дала интервью Super. Вдова рассказала о реальной причине смерти 47-летнего артиста и о его проблемах со здоровьем.
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На девятый день после смерти экс-солиста "Иванушек" Олега Яковлева его гражданская супруга Александра Куцевол дала интервью Super. Вдова рассказала о реальной причине смерти 47-летнего артиста и о его проблемах со здоровьем.
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