Жена Олега Яковлева: Мне кажется, что моя жизнь тоже закончилась

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Жена Олега Яковлева: Мне кажется, что моя жизнь тоже закончилась

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На девятый день после смерти экс-солиста "Иванушек" Олега Яковлева его гражданская супруга Александра Куцевол дала интервью Super. Вдова рассказала о реальной причине смерти 47-летнего артиста и о его проблемах со здоровьем.

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