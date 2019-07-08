52-летний владелец "Дикси" женился на 28-летней королеве красоты с Украины

52-летний Игорь Кесаев является одним из самых богатых людей России по версии журнала Forbes, владеет башней "Меркурий" в "Москва-Сити" и имеет многомиллионную компанию, включающую в себя в том числе "Дикси", "Красное&Белое" и "Бристоль".

Со своей первой женой Стеллой Кесаевой олигарх развёлся ещё в 2017 году, однако меценатка и основательница компании, помогающей современным художникам, до сих пор в своих интервью называет Игоря своим мужем. Но бизнесмен уже двинулся дальше. И вот теперь он решил узаконить свои отношения с молодой моделью Ольгой Клименко, с которой он начал встречаться ещё до своего развода.

Сейчас известно, что 28-летняя Ольга родом из Житомира и что она окончила в Киеве Национальный авиационный университет по направлению "Социология". Также девушка является нередкой участницей конкурсов красоты. В 2013 году она стала "мисс блонд Украина", а затем через год победила в конкурсе Miss World Next Top Model 2014, проходившем в Бейруте (Ливан).

Сейчас Ольга благополучно живёт в Москве. Каждый может её увидеть на телеканале World Fashion, принадлежащем Кесаеву, где модель ведёт кулинарное шоу. Также девушке удалось открыть свой ресторан на –1-м этаже башни "Меркурий" в "Москва-Сити", сообщает Super.

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