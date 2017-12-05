Как выглядит Олимпиада "здорового" человека по мнению WADA и МОК (10 примеров)

Сегодня в Лозанне МОК должен вынести решение относительно участия сборной России в зимних Олимпийских играх, которые пройдут в феврале 2018 года в Пхёнчхане (Южная Корея). Как сообщалось в СМИ, МОК может как полностью отстранить сборную России от участия, так и разрешить выступить некоторым спортсменам в индивидуальном порядке и под нейтральным флагом. В преддверии заседания исполкома МОК в Лозанне по вопросу допуска сборной России на Олимпиаду-2018 Лайф вспомнил тех, у кого есть "лицензия" на допинг.

Симона Байлз (риталин), 2016 год

20-летняя американская гимнастка принимала допинг с детства из-за "синдрома дефицита внимания с гиперактивностью". В итоге Байлз в августе 2016 года сдала положительный тест на метилфенидат (психостимулятор) и поехала на Олимпиаду в Рио, где выиграла четыре золотые медали.

Серена Уильямс (оксикодон, гидроморфон, преднизон, преднизолон и метилпреднизолон), 2015 год

С одобрения WADA бывшая первая ракетка мира принимала ряд запрещённых препаратов на протяжении пяти лет, однако диагнозы и болезни, которые лечила спортсменка, не уточняются.

Винус Уильямс (преднизон, преднизолон, триамцинолон и формотерол), 2015 год

У Винус Уильямс, старшей сестры Серены, тоже диагностировали употребление запрещённых препаратов на протяжении целых четырёх лет с одобрения WADA.

Марит Бьорген (стероиды), 2009 год

Норвежская лыжница Марит Бьорген выступает категорически против участия российских атлетов в Олимпиаде 2018 года.

Елена Делле Донн (амфетамин и гидрокортизон), скандал 2016 года

Американская профессиональная баскетболистка в 2014 году получила разрешение на приём запрещённых WADA амфетамина и гидрокортизона с разрешения комиссии и активно использовала вещества во время тренировок и соревнований на протяжении двух лет. В итоге — золотая медаль на Олимпиаде в Рио.

Мишель Картер (метаболит тестостерона и гидрокортизон), 2016 год

У атлетки нашли сразу несколько запрещённых веществ в крови, но допустили к участию. На Олимпиаде в Рио она установила национальный рекорд США.

Джек Конгер (амфетамин), 2016 год

Спортсмен получил золотую медаль в Рио. В его пробе был обнаружен амфетамин.

Сэм Дормен (преднизон), 2016 год

Спортсмен завоевал серебро в синхронных прыжках вместе с Майклом Хиксоном во время Олимпиады в Рио.

Хизер Фишер (глюкокортикоиды), 2014 год

Профессиональный регбист на Олимпиаде-2016 вместе с командой не дотянул до медали.

Тервел Длагнев (два запрещённых вещества), скандал 2016 года

В пробе американского борца-тяжеловеса нашли сразу два запрещённых вещества, но это не помогло ему выиграть медаль.