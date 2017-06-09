Полуголая Афродита для Нагиева. Бузова шокировала перформансом на Премии МУЗ-ТВ

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Полуголая Афродита для Нагиева. Бузова шокировала перформансом на Премии МУЗ-ТВ

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Сегодня в столичном "Олимпийском" стартовало одно из самых ожидаемых музыкальных событий года — Премия телеканала Муз-ТВ. Ещё накануне страницы звёзд в соцсетях заполонили хвастливые снимки с приглашениями и постами о грандиозных сборах на премию. Традиционно мероприятие началось с парада тщеславия — шествия по красной ковровой дорожке, во время которого артисты демонстрировали наряды. Открывала церемонию одна из самых обсуждаемых персон в шоу-бизнесе Ольга Бузова, приготовившая настоящий перформанс. Номинант в категории "Прорыв года" появилась на ковровой дорожке в огромной ракушке, которую вынесли 6 полуголых "рабов". Закрытую раковину поднесли к ногам Нагиева. После чего Бузова грациозно появилась в образе богини любви Афродиты: прозрачное платье дополняли белокурые локоны, достающие до ягодиц певицы.

<p>Ольга Бузова и Дмитрий Нагиев</p><p>Фото: SUPER</p>

<p>Ольга Бузова</p><p>Фото: SUPER</p>

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