Полуголая Афродита для Нагиева. Бузова шокировала перформансом на Премии МУЗ-ТВ

Сегодня в столичном "Олимпийском" стартовало одно из самых ожидаемых музыкальных событий года — Премия телеканала Муз-ТВ. Ещё накануне страницы звёзд в соцсетях заполонили хвастливые снимки с приглашениями и постами о грандиозных сборах на премию. Традиционно мероприятие началось с парада тщеславия — шествия по красной ковровой дорожке, во время которого артисты демонстрировали наряды. Открывала церемонию одна из самых обсуждаемых персон в шоу-бизнесе Ольга Бузова, приготовившая настоящий перформанс. Номинант в категории "Прорыв года" появилась на ковровой дорожке в огромной ракушке, которую вынесли 6 полуголых "рабов". Закрытую раковину поднесли к ногам Нагиева. После чего Бузова грациозно появилась в образе богини любви Афродиты: прозрачное платье дополняли белокурые локоны, достающие до ягодиц певицы.

Публикация от SUPER (@super.ru) Июн 9 2017 в 7:22 PDT