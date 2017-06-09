Бузова расплакалась, узнав, что проиграла в номинации Премии Муз-ТВ — видео

Прибывшая с помпой внутри гигантской ракушки на ковровую дорожку Премии Муз-ТВ Ольга Бузова расплакалась от результатов голосования. Новоиспечённая хозяйка хит-парадов iTunes не сдержала эмоции, когда узнала, что потерпела фиаско в борьбе за награду в номинации "Прорыв года". Заветную тарелку увезёт с собой на родину в Казахстан исполнитель хита "Лейла" — рэпер Jah Khalib. Утешить умытую слезами певицу-телеведущую поспешили верные подруги — Ирина Дубцова и коллега Бузовой по "лавочке на Лобном" Ксения Бородина.