Бузова расплакалась, узнав, что проиграла в номинации Премии Муз-ТВ — видео

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Бузова расплакалась, узнав, что проиграла в номинации Премии Муз-ТВ — видео

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Прибывшая с помпой внутри гигантской ракушки на ковровую дорожку Премии Муз-ТВ Ольга Бузова расплакалась от результатов голосования. Новоиспечённая хозяйка хит-парадов iTunes не сдержала эмоции, когда узнала, что потерпела фиаско в борьбе за награду в номинации "Прорыв года". Заветную тарелку увезёт с собой на родину в Казахстан исполнитель хита "Лейла" — рэпер Jah Khalib. Утешить умытую слезами певицу-телеведущую поспешили верные подруги — Ирина Дубцова и коллега Бузовой по "лавочке на Лобном" Ксения Бородина.

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