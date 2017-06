Премия Муз-ТВ — 2017: крестовый поход Бузовой и королевский гамбит Тимати

Приятным и долгожданным началом тектонического сдвига в формате музыкальных премий российского шоу-бизнеса можно назвать итоги пятнадцатой юбилейной церемонии наград от телеканала Муз-ТВ, бесспорно, ставшей главным музыкальным событием года. Генеральный директор канала Арман Давлетяров сдержал своё слово — удивить всех сюрпризами и неожиданными поворотами по ходу церемонии. И действительно, наконец-то в обычно затянутом и утомительном действе, коим являются премии, появился хороший драматический сценарий, заставляющий держать в напряжении не только вип-партер (обычно на десятой песне двигающийся в сторону буфета. — Прим. Лайфа), но и миллионы телезрителей.

Главной драмой премии Муз-ТВ — 2017 стало сенсационное поражение Ольги Бузовой в номинации "Прорыв года". Награда неожиданно ушла к музыканту Jah Halib и его приставучей "Лейле". "Я сегодня всё равно победила!" — утирая слёзы, как мантру повторяла Бузова, пытаясь отнять микрофон у ведущего церемонии Максима Галкина. Супруг Аллы Пугачёвой в ответ шутил, пародируя "простонародную" манеру общения звезды "Дома-2". Бузова же продолжала категорически отказываться верить в происходящее — как так? Ведь за звезду без устали голосовали и скачивали её треки миллионы фанатов. "Я пока только начинаю! За четыре месяца я записала шесть песен и сняла два клипа!" — вслух анализировала собственные музыкальные достижения Ольга, очевидно собравшаяся в ближайшее время в крестовый поход против всего российского шоубиза. Однако когда размышления девушки зашли в тупик, она-таки уняла слёзы и перешла к экшену. В ответ на вопрос о причинах, побудивших её прибыть на церемонию музыкальных наград в столь экстравагантном наряде (Ольга появилась на ковровой дорожке в костюме Афродиты, выйдя из гигантской ракушки. — Прим. Лайфа), Бузова бесхитростно призналась, что "забыла подумать". На этой фразе со смеху покатился даже временно сорвавший с лиц восковые маски звёздный вип-партер. Стало ясно, что в череде потенциальных несправедливо отнятых у девушки наград можно по праву назвать ещё одну номинацию — "Шоу года", в итоге ушедшую к Филиппу Киркорову.

В номинации "Певица года" страстей наблюдалось поменьше, так как вряд ли бы нашёлся человек, в минувшем году поспоривший с безоговорочным триумфом Светланы Лободы, ворвавшейся в российский шоу-бизнес с "боевиками" "Твои глаза" и "К чёрту любовь". Феноменальный взлёт Лободы к первым строчкам музыкальных хит-парадов ещё раз подтвердил главную истину: успех артиста целиком и полностью зависит не от эфиров в ток-шоу, хитрых пиар-ходов и заявлений, а от наличия приятных треков, заставляющих поднимать пятые точки, подпевать и пританцовывать. Вопрос лишь в терпении, с которым, как признавалась Лобода, она перелопатила тонны музыкального материала, прежде чем из разряда середнячков взлететь на поп-пьедестал. При этом с лёгкостью "убрав" ближайшую конкурентку — Полину Гагарину, ощутимо подзатухшую после "Евровидения" двухлетней давности. "Украинский" блок на премии кроме Лободы был представлен артистами продюсерского центра Меладзе, а также попавшим в этом году в топ-обойму Максом Барских, однако его "Туманы-маны" так и не смогли одолеть "евровидийный" суперхит Сергея Лазарева You are the only one, с которым он блестяще представил Россию на прошлогоднем конкурсе.

В номинации "Группа года" тоже наконец-то повеяло свежим ветром — награду взял коллектив "Градусы", перешедший недавно под крыло к продюсеру Яне Рудковской. За дело Яна, по традиции, взялась основательно — и теперь у слушателей российских радиоэфиров нет ни единого шанса остаться в неведении музыкальных новинок от группы. Тут же на премии последовала ещё одна сенсация, рекламируемая Рудковской, — дуэт Димы Билана и Сергея Лазарева "Ты прости", на следующий день после церемонии уже возглавивший чарты iTunes.

Финальной интригой премии оказалось объявление самой козырной в поп-тусовке номинации — "Певец года", которым неожиданно для всех стал рэпер Тимати. Прежде бежавший от всех регалий российского шоу-бизнеса, как чёрт от ладана, Тиман, как его называют в тусовке, неожиданно засветился от счастья, получая заветную тарелку на сцене "Олимпийского". Возможно, рэпер радовался собственной хитроумной комбинации, которую ему удалось претворить в жизнь за каких-то пяток лет. Не зря все, прежде плевавшиеся от грязного пиара в виде обидных обзывательств, а также обвинений в гомосексуализме, наркомании и прочих грехах в адрес главных поп-звёзд страны, теперь хором кричат Тимати браво и называют королевским гамбитом его стремительное попадание в первый эшелон шоубиза. Построив свой взлёт на мощных атаках представителей попсы, Тимати в итоге получил фантастические дивиденды — имидж хулигана, миллионы подписчиков в "Инстаграме", просмотры в YouTube и целую бизнес-империю Black Star. Нынешняя "уважуха" к рэперу заставила многих позабыть обиды. Может быть, поэтому мистеру Backstar было так легко покинуть свой "трон", уступив номинацию младшему товарищу: премия "Хип-хоп-артист" ушла к модному и рвущему чарты в последнее время Моту. Да и есть ли причины волноваться, пока в первом ряду вип-партера на главной музыкальной премии страны сегодня тебе рукоплещут те, кому ещё вчера ты пел "Давай, до свидания"?