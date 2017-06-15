На вечеринке фестиваля "Жара" к Ольге Бузовой на сцену выбежал голый мужчина

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На вечеринке фестиваля "Жара" к Ольге Бузовой на сцену выбежал голый мужчина

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Ольга Бузова. Фото: LIFE

Забавным происшествием ознаменовалась pre-party музыкального фестиваля "Жара", прошедшая в заведении Shore House в Москве. Во время выступления Ольги Бузовой на сцену прорвался один из гостей вечеринки — к удивлению присутствующих, на мероприятии мужчина был абсолютно обнажён. Единственной вещью в руках у разгорячённого поклонника звезды оказался букет цветов, который он вручил Ольге и, исполнив вокруг неё несколько танцевальных движений, удалился — помогла ему в этом охрана мероприятия. За происходящим с интересом наблюдали ВИП-гости мероприятия: Яна Рудковская, Николай Басков, Ирина Дубцова, Валерия и Иосиф Пригожин, а также организаторы фестиваля "Жара" — Эмин Агаларов, Григорий Лепс и Сергей Кожевников.

Напомним, грандиозный музыкальный фестиваль второй раз пройдёт в Баку с 27 по 30 июля — в программе события выступления практически всех звёзд российского шоу-бизнеса, а также вечер, посвящённый творчеству Аллы Пугачёвой.

<p>Фанат Ольги Бузовой. Фото: LIFE</p>

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<p>Сергей Кожевников, Григорий Лепс, Эмин Агаларов — организаторы фестиваля &#34;Жара&#34;. Фото: LIFE</p>

<p>Николай Басков. Фото: LIFE</p>

<p>Валерия и Иосиф Пригожин. Фото: LIFE</p>

<p>Сергей Кожевников и Яна Рудковская. Фото: LIFE</p>

<p>Нюша. Фото: LIFE</p>

<p>Григорий Лепс. Фото: LIFE</p>

<p>Эмин Агаларов. Фото: LIFE</p>

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