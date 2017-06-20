Бузова о Монте-Карло: Работаю круглосуточно и могу себе позволить этот курорт

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Бузова о Монте-Карло: Работаю круглосуточно и могу себе позволить этот курорт

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Минувший уик-энд телеведущая и певица Ольга Бузова провела в одном из самых престижных курортов мира — в Монте-Карло. За коротким, но ярким отдыхом в княжестве Монако наблюдали миллионы подписчиков знаменитости, теряясь в догадках, кто и зачем вывез Бузову на частном джете. Масла в огонь Ольга подливала интригующими хештегами #спасибо и #мнесейчасэтопростонеобходимо. По одной из версий интернет-пользователей, телеведущая рассекала по средиземным водам на яхте миллиардера Андрея Мельниченко. Впрочем, сама девушка в разговоре с Super заявила, что отдыхала с подругами.

Не знаю, почему всех так удивил мой полёт на частном борте. Я не первый раз так летаю! Зачем выдумывать небылицы? Мы полетели с девочками на пару дней: поесть устриц и погулять по Монако. Я работаю круглосуточно — могу себе позволить такой отдых!

Ольга Бузова

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