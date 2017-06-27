Ольга Бузова развлеклась в Сочи с женатым футболистом Глушаковым и его дочерью

Минувший уик-энд Ольга Бузова вместе со своей командой провела в Сочи. На побережье Чёрного моря новоиспечённая певица дала концерт в ночном клубе, а оставшиеся двое суток посвятила себе. Палящим южным солнцем Бузова наслаждалась на арендованной яхте, но искупаться в холодном море девушка не решилась. Зато в отельном бассейне с подогревом Бузова наплавалась вдоволь, заодно примерив на себя роль тренера. В распоряжении Super оказалось видео, на котором телеведущая учит плавать дочь футболиста сборной Дениса Глушакова. Трогательные кадры в бассейне сменяются картиной на шезлонгах, где Бузова в компании Глушакова, его дочери Валерии и своего пиар-директора Антона принимает солнечные ванны. К слову, супруги капитана московского "Спартака" на кадрах не оказалось. По информации Super, Чёрному морю Дарья Глушакова предпочла римский фонтан Треви.