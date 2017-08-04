Телеведущая и певица Ольга Бузова отправилась в долгожданный отпуск. Несмотря на то что каникулы в Штатах звезда совмещает с работой, ей удаётся сполна насладиться Америкой. Так, Бузова провела незабываемые два дня в Лас-Вегасе. Отоспавшись после утомительных перелётов и вдоволь накупавшись в отельном бассейне, Ольга устроила себе культурную программу. Артистка посмотрела знаменитое шоу Cirque du Soleil — Michael Jackson: The Immortal World Tour. Вдохновившись творчеством легендарного певца, Бузова окунулась в азартную жизнь Америки. Спустив приличную сумму в игровых автоматах, артистка подняла $3000 на рулетке. Паблик Super публикует эксклюзивное видео с Бузовой из "города грехов".
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