Пожениться — как в туалет сходить. Реакция фанатов Бузовой на помолвку Тарасова

@tarasov23 про контракт не забудь
likinbvg
Для него пожениться — как в туалет сходить
irisha_yakuninna
Прикольно, Костенко сказала Тарасову "да", а "Локомотив" пока "нет"— Arseny Piganov ⚽️ (@ArsenioArsenio) 22 декабря 2017 г.
Мне кажется, он психически нездоров. Иначе это объяснить нельзя
myinsta_myinsta
Тарасов сделал предложение своей новой мымре - Костенко. Бедная Олечка Бузова! Скорее бы время прошло, чтобы начать жалеть уже Костенко и ненавидеть следующую новую мымру Тарасова!— Алина (@lunoliuno) 22 декабря 2017 г.
Интересно, сколько в третьем браке продержишься? Со своими женщинами совсем про воспитание дочки забыл, лучше бы её на Мальдивы свозил!
marymai89
Костенко, которая ранее утверждала, что не будет афишировать личную жизнь, выложила четыре фотографии с романтического вечера, включая снимок кольца крупным планом.
Настя, ты ещё маленькая девочка и не понимаешь многого, счастье, конечно, есть. Но нужно понимать, что афишировать это вообще не очень, карма — она всех настигнет
eva.mur.142
Кричали — на публику не будем ничего выставлять!!! Личная жизнь — это только наша, и никому ничего не надо знать!!! Но, видимо, рейтинги надо поднимать и баблосики зарабатывать! А личное — уже не личное
design_lux
Так обесценила его подарок и показала свою меркантильность, выложив кольцо в коробочке
_rezik_lelya_
Впрочем, все негативные комментарии под постом модели в "инстаграме" удаляются практически сразу. Некоторые посчитали, что Костенко сама расправляется с обидчиками, удаляя их сообщения.
Как быстро комменты трутся). Вот и занятие на Мальдивах нашлось
alisemilk
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