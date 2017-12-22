Пожениться — как в туалет сходить. Реакция фанатов Бузовой на помолвку Тарасова

Дмитрий Тарасов сделал предложение своей новой девушке Анастасии Костенко во время их совместного отдыха на Мальдивах. Девушка выложила подробный фотоотчёт с романтического вечера, где продемонстрировала подаренное ей кольцо. Однако счастье влюблённых омрачили фанаты Ольги Бузовой, с которой Тарасов развёлся всего год назад. Пользователи Сети припомнили паре о неудавшихся браках спортсмена и спрогнозировали ближайшее будущее его новой избранницы.

@tarasov23 про контракт не забудь likinbvg

Для него пожениться — как в туалет сходить irisha_yakuninna

Прикольно, Костенко сказала Тарасову "да", а "Локомотив" пока "нет"

— Arseny Piganov ⚽️ (@ArsenioArsenio) 22 декабря 2017 г.

Мне кажется, он психически нездоров. Иначе это объяснить нельзя myinsta_myinsta

Тарасов сделал предложение своей новой мымре - Костенко. Бедная Олечка Бузова! Скорее бы время прошло, чтобы начать жалеть уже Костенко и ненавидеть следующую новую мымру Тарасова! — Алина (@lunoliuno) 22 декабря 2017 г.

Интересно, сколько в третьем браке продержишься? Со своими женщинами совсем про воспитание дочки забыл, лучше бы её на Мальдивы свозил! marymai89

Костенко, которая ранее утверждала, что не будет афишировать личную жизнь, выложила четыре фотографии с романтического вечера, включая снимок кольца крупным планом.

Настя, ты ещё маленькая девочка и не понимаешь многого, счастье, конечно, есть. Но нужно понимать, что афишировать это вообще не очень, карма — она всех настигнет eva.mur.142

Кричали — на публику не будем ничего выставлять!!! Личная жизнь — это только наша, и никому ничего не надо знать!!! Но, видимо, рейтинги надо поднимать и баблосики зарабатывать! А личное — уже не личное design_lux

Так обесценила его подарок и показала свою меркантильность, выложив кольцо в коробочке _rezik_lelya_

Впрочем, все негативные комментарии под постом модели в "инстаграме" удаляются практически сразу. Некоторые посчитали, что Костенко сама расправляется с обидчиками, удаляя их сообщения.