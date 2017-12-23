Фото Бузовой, которые в 2017-м набрали более 400 тыс. лайков в "Инстаграме"

Пост 16 апреля 2017 года. 425 тысяч лайков
Ольга Бузова поздравила своих поклонников милой фотографией. "Всех с праздником Великой Пасхи. Добра и мира вашим семьям! Я сегодня дома", — гласила надпись над постом.
Пост 5 октября 2017 года, 447 тысяч лайков
Это фото получило широкий резонанс в СМИ. Многие пользователи Интернета отметили, что Бузова соревнуется с девушкой Дмитрия Тарасова — Анастасией Костенко — в том, чей букет больше. Певица выложила фото вслед за постом Костенко с букетами и сделала подпись "Вместо тысячи слов… поступки. Спасибо, незнакомец!".
Пост 22 октября 2017 года, 473 тысячи лайков
«ДЕВУШКИ КАК ЗВЕЗДЫ» - это не просто слова, а реальное воплощение героини показа BELLA POTEMKINA Feat OLGA BUZOVA !)⭐ Беллочка @bellapotemkinaofficial , еще раз поздравляю тебя с показом! Коллекция - действительно невероятно трендовая, сложная и очень «звездная»!Восхищаюсь твоим страстным желанием, упорством, креативным подходом и талантом) Так держать и дальше! МЫ ЭТО СДЕЛАЛИ! ❤ СУПЕР ШОУ! Настоящий роскошный праздник, который останется в сердцах миллионов поклонников! Ураааааааа!❤❤❤ #ольгабузова #bellapotemkina #mbfwrussia #ilovebellapotemkinа#моилюдивсегдасомной
21 октября Ольга Бузова приняла участие в показе модельера Бэллы Потёмкиной в рамках недели моды Mercedes-Benz Fashion Week Russia. Фото было выложено на день позже.
Пост 2 ноября 2017 года. 473 тысячи лайков
2 ноября в Санкт-Петербурге состоялся первый сольный концерт певицы. На это мероприятие Бузову приехали поддержать её родители — Игорь Дмитриевич и Ирина Александровна.
Пост 5 ноября 2017 года. 403 тысячи лайков
Пост был опубликован во время сольного концерта Ольги Бузовой в Санкт-Петербурге. На фото сестра певицы Анна, а также Ольга Десятовская и Яна Акру. Подпись гласила: "Так много встреч мимолётных и фальшивых подруг. После моих сольных концертов я ещё раз в этом убедилась… больно, но я справлюсь, мне не впервой". Пользователи решили, что эта надпись была посвящена недавней размолвке с ведущей Ксенией Бородиной.
Пост 17 ноября 2017 года. 478 тысяч лайков
17 ноября звезда "Секса в большом городе" Сара Джессика Паркер приехала в Москву на встречу с поклонниками. Актриса представила туалетную воду. В тот день Бузова встретилась с ней и сделала совместное фото.
Пост 23 ноября 2017 года. 410 тысяч лайков
23 ноября Ольга Бузова выложила фото с Григорием Лепсом и сделала под ним таинственную подпись: "Начало положено. Спасибо за прекрасный вечер". Речь шла о том, что с этого момента именно продюсерская компания Лепса займётся концертной деятельностью певицы.
Пост 25 ноября 2017 года. 478 тысяч лайков
5 sold out 32 тысячи человек за 5 дней! Такого ещё не удавалось сделать никому Настоящий артист! У меня не хватит слов, чтоб передать что я чувствовала, когда после концерта мы сидели вместе и просто болтали Я счастлива Спасибо @gvleps за возможность находиться рядом и за ценные советы И встречаемся все 26 декабря на рождественском вечере Григория Лепса в Крокусе! Такое нельзя пропускать #григорийлепс#ольгабузова#моилюдивсегдасомной
25 ноября в "Крокус сити холле" в Москве прошёл концерт Григория Лепса. В этот день Ольга также присутствовала на мероприятии, а после шоу артисты беседовали в гримёрной.
Пост 2 декабря 2017 года. 634 тысячи лайков
Белые розы на фотографии подарил певице ведущий шоу Comedy Club Тимур Батрутднинов. "Спасибо тебе за то, что я улыбаюсь", — поблагодарила девушка за подарок.
Пост 3 декабря 2017 года. 453 тысячи лайков
3 декабря проходили съёмки новогоднего выпуска Comedy Club, где одной из приглашённых гостей была Ольга Бузова. После мероприятия девушка сделала совместное фото с участником шоу Тимуром Батрутдниновым. Эту же фотографию на своей странице выставил ведущий с надписью: "Два главных холостяка ТНТ ищут свои половины. Уважаемые половины, если не найдётесь в ближайшее время, мы с Олей поженимся! Это угроза! Время пошло!"
Пост 6 декабря 2017 года. 400 тысяч лайков
6 декабря Ольга Бузова выложила фотографию, вызвавшее большое количество негативных комментариев. Девушка выложила селфи с уменьшенным количеством косметики и с зачёсанными назад волосами. В подписи к снимку она спросила, идёт ли ей такой "натуральный" макияж и убранные длинные волосы. Подписчики заявили, что слой тонального средства на лице и длинные нарощенные ресницы не могут выглядеть натурально.
Пост 7 декабря 2017 года. 419 тысяч лайков
Фото Ольги Бузовой с Филиппом Киркоровым после концерта вызвало шквал отрицательных комментариев. Некоторые подписчики написали под фото, что "поп-король" выглядит лучше Бузовой.
Пост 8 декабря 2017 года. 400 тысяч лайков
Кто уже посмотрел Вечерний Ургант? Дальний восток? Сибирь? Как вам я? Ожидали увидеть меня в таком образе и услышать такое исполнение песни #хитпарад ? Рассказывайте, мне очень интересно! Ну, а Москва и наш часовой пояс, вы включайте Первый Канал и смотрите «Вечерний Ургант» в 23.30 Сразу после шоу "Голос". Иван, @urgantcom спасибо, что ты аккомпанировал мне это было волшебно #вечернийургант#ЖиваяБузова
8 декабря Ольга Бузова посетила в качестве гостя шоу "Вечерний Ургант" на Первом канале и спела с ведущим дуэтом. Впечатлениями от дуэта Бузова поделилась в своём "инстаграме". "Спасибо, что аккомпанировал мне на пианино. Это было волшебно", — написала певица.
Пост 19 декабря 2017 года. 553 тысячи лайков
19 декабря Ольга Бузова похвасталась десятками огромных букетов роз якобы от тайного поклонника. Чуть ранее этого поста бывший муж певицы Дмитрий Тарасов устроил своей новой девушке Анастасии Костенко романтический вечер на Мальдивах с признанием в любви.
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