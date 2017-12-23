Фото Бузовой, которые в 2017-м набрали более 400 тыс. лайков в "Инстаграме"

У Ольги Бузовой на странице в "Инстаграме" 11 миллионов подписчиков. Это на два миллиона больше, чем у супермодели Ирины Шейк, у которой мы легко нашли фото, собравшие больше полумиллиона лайков. У Ольги Игоревны, видимо, другой подход. За год только две её фотографии собрали примерно столько же, но она явно берёт количеством постов. Как бы там ни было, мы отобрали самые популярные публикации телеведущей и певицы.

Пост 16 апреля 2017 года. 425 тысяч лайков

Ольга Бузова поздравила своих поклонников милой фотографией. "Всех с праздником Великой Пасхи. Добра и мира вашим семьям! Я сегодня дома", — гласила надпись над постом.

Пост 5 октября 2017 года, 447 тысяч лайков

Это фото получило широкий резонанс в СМИ. Многие пользователи Интернета отметили, что Бузова соревнуется с девушкой Дмитрия Тарасова — Анастасией Костенко — в том, чей букет больше. Певица выложила фото вслед за постом Костенко с букетами и сделала подпись "Вместо тысячи слов… поступки. Спасибо, незнакомец!".

Пост 22 октября 2017 года, 473 тысячи лайков

21 октября Ольга Бузова приняла участие в показе модельера Бэллы Потёмкиной в рамках недели моды Mercedes-Benz Fashion Week Russia. Фото было выложено на день позже.

Пост 2 ноября 2017 года. 473 тысячи лайков

2 ноября в Санкт-Петербурге состоялся первый сольный концерт певицы. На это мероприятие Бузову приехали поддержать её родители — Игорь Дмитриевич и Ирина Александровна.

Пост 5 ноября 2017 года. 403 тысячи лайков

Пост был опубликован во время сольного концерта Ольги Бузовой в Санкт-Петербурге. На фото сестра певицы Анна, а также Ольга Десятовская и Яна Акру. Подпись гласила: "Так много встреч мимолётных и фальшивых подруг. После моих сольных концертов я ещё раз в этом убедилась… больно, но я справлюсь, мне не впервой". Пользователи решили, что эта надпись была посвящена недавней размолвке с ведущей Ксенией Бородиной.

Пост 17 ноября 2017 года. 478 тысяч лайков

Me&SJP Публикация от Ольга Бузова (@buzova86) Ноя 16, 2017 at 1:13 PST

17 ноября звезда "Секса в большом городе" Сара Джессика Паркер приехала в Москву на встречу с поклонниками. Актриса представила туалетную воду. В тот день Бузова встретилась с ней и сделала совместное фото.

Пост 23 ноября 2017 года. 410 тысяч лайков

23 ноября Ольга Бузова выложила фото с Григорием Лепсом и сделала под ним таинственную подпись: "Начало положено. Спасибо за прекрасный вечер". Речь шла о том, что с этого момента именно продюсерская компания Лепса займётся концертной деятельностью певицы.

Пост 25 ноября 2017 года. 478 тысяч лайков

25 ноября в "Крокус сити холле" в Москве прошёл концерт Григория Лепса. В этот день Ольга также присутствовала на мероприятии, а после шоу артисты беседовали в гримёрной.

Пост 2 декабря 2017 года. 634 тысячи лайков

Белые розы на фотографии подарил певице ведущий шоу Comedy Club Тимур Батрутднинов. "Спасибо тебе за то, что я улыбаюсь", — поблагодарила девушка за подарок.

Пост 3 декабря 2017 года. 453 тысячи лайков

3 декабря проходили съёмки новогоднего выпуска Comedy Club, где одной из приглашённых гостей была Ольга Бузова. После мероприятия девушка сделала совместное фото с участником шоу Тимуром Батрутдниновым. Эту же фотографию на своей странице выставил ведущий с надписью: "Два главных холостяка ТНТ ищут свои половины. Уважаемые половины, если не найдётесь в ближайшее время, мы с Олей поженимся! Это угроза! Время пошло!"

Пост 6 декабря 2017 года. 400 тысяч лайков

6 декабря Ольга Бузова выложила фотографию, вызвавшее большое количество негативных комментариев. Девушка выложила селфи с уменьшенным количеством косметики и с зачёсанными назад волосами. В подписи к снимку она спросила, идёт ли ей такой "натуральный" макияж и убранные длинные волосы. Подписчики заявили, что слой тонального средства на лице и длинные нарощенные ресницы не могут выглядеть натурально.

Пост 7 декабря 2017 года. 419 тысяч лайков

Мой @fkirkorov ❤️ Публикация от Ольга Бузова (@buzova86) Дек 7, 2017 at 9:52 PST

Фото Ольги Бузовой с Филиппом Киркоровым после концерта вызвало шквал отрицательных комментариев. Некоторые подписчики написали под фото, что "поп-король" выглядит лучше Бузовой.

Пост 8 декабря 2017 года. 400 тысяч лайков

8 декабря Ольга Бузова посетила в качестве гостя шоу "Вечерний Ургант" на Первом канале и спела с ведущим дуэтом. Впечатлениями от дуэта Бузова поделилась в своём "инстаграме". "Спасибо, что аккомпанировал мне на пианино. Это было волшебно", — написала певица.

Пост 19 декабря 2017 года. 553 тысячи лайков

19 декабря Ольга Бузова похвасталась десятками огромных букетов роз якобы от тайного поклонника. Чуть ранее этого поста бывший муж певицы Дмитрий Тарасов устроил своей новой девушке Анастасии Костенко романтический вечер на Мальдивах с признанием в любви.