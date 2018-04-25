"Не дождётесь". Бузова готова работать на "Доме-2" до пятидесяти лет

32-летняя Ольга Бузова скоро станет героиней нового романтического шоу, в котором будет искать свою любовь. Съёмки должны начаться уже совсем скоро. По словам Бузовой, её рабочий график расписан на несколько лет вперёд, вплоть до 2020 года. Из-за этого ей приходится отказываться от многих радостей жизни.

"Я хочу вновь почувствовать, что я женщина, ощутить бабочек в животе, стесняться, краснеть, бледнеть. Я хочу кайфовать не только от работы — этот кайф я получаю ежедневно. Работа — это то, что помогло мне выжить в сложной ситуации, и то, что сейчас даёт мне силы сворачивать горы", — рассказала телеведущая в интервью.

Публикация от Ольга Бузова (@buzova86) 22 Апр 2018 в 2:38 PDT

Что касается "Дома-2", то пока Бузова не собирается прощаться с телестройкой. Бузова видит себя ведущей реалити-шоу и спустя двадцать лет.

"Я очень люблю свою работу. Вообще, я делаю только то, что люблю — это мой жизненный закон на сегодняшний день. Я на проекте с самого первого дня — преданнее меня человека нет. Будет мне пятьдесят лет — я буду работать на "Доме-2". В рамках шоу я ежедневно развиваюсь: мы сталкиваемся с такими жизненными ситуациями, которые помогают даже мне. Я обожаю "Дом-2", обожаю свою профессию", — поделилась звезда.

Публикация от Ольга Бузова (@buzova86) 18 Апр 2018 в 12:36 PDT

Ольга отметила, что пока у неё получается совмещать разные сферы деятельности.

"Я люблю телевидение, я люблю камеры. Я — эксгибиционист. Телевидение — это возможность проявлять себя творчески и развивать себя", — призналась девушка сайту журнала OK!.