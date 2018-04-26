Cosmopolitan включил Ольгу Бузову в список звёзд с самыми некрасивыми коленями

Редакция "Космо" предложила читателям восхититься смелостью звёзд, которые надевают короткие юбки и шорты, несмотря на все недостатки. И первой же в списке смелых девушек оказалась Бузова.
Ольга знает свои удачные ракурсы, в которых постоянно фотографируется, но даже они не всегда спасают телеведущую и певицу. Прокачанному прессу и стройной фигуре — "да", а вот острым коленям — "нет"
Из материала Cosmopolitan
Интересно, догадывается ли об этом фатальном недостатке сама Ольга. Ведь если судить по этому видео, певица полностью довольна своими ногами.
Интересно, что женский журнал проехался и по ногам Анны Седоковой: по мнению автора подборки, колени девушки выдают её лишний вес. Не понравились журналистам и ноги Натали Рудовой — над ними стоит "работать в тренажёрном зале".
Кроме того, под удар попали сразу несколько зарубежных звёзд. Обладательницами некрасивых ног были признаны...
Анна Делло Руссо
Эль Макферсон
Мелани Гриффит
Деми Мур
И даже Шэрон Стоун, чьи ноги в "Основном инстинкте" пленили многих
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