Cosmopolitan включил Ольгу Бузову в список звёзд с самыми некрасивыми коленями

На сайте журнала Cosmopolitan появилась подборка, посвящённая знаменитостям с самыми некрасивыми коленями. Наравне с такими возрастными звёздами, как Шэрон Стоун, Деми Мур и Мелани Гриффит, в списке фигурирует и 32-летняя Ольга Бузова.

Редакция "Космо" предложила читателям восхититься смелостью звёзд, которые надевают короткие юбки и шорты, несмотря на все недостатки. И первой же в списке смелых девушек оказалась Бузова.

Ольга знает свои удачные ракурсы, в которых постоянно фотографируется, но даже они не всегда спасают телеведущую и певицу. Прокачанному прессу и стройной фигуре — "да", а вот острым коленям — "нет" Из материала Cosmopolitan

Интересно, догадывается ли об этом фатальном недостатке сама Ольга. Ведь если судить по этому видео, певица полностью довольна своими ногами.

Интересно, что женский журнал проехался и по ногам Анны Седоковой: по мнению автора подборки, колени девушки выдают её лишний вес. Не понравились журналистам и ноги Натали Рудовой — над ними стоит "работать в тренажёрном зале".

Кроме того, под удар попали сразу несколько зарубежных звёзд. Обладательницами некрасивых ног были признаны...

Анна Делло Руссо

Эль Макферсон

Мелани Гриффит

Деми Мур

И даже Шэрон Стоун, чьи ноги в "Основном инстинкте" пленили многих