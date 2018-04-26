Cosmopolitan включил Ольгу Бузову в список звёзд с самыми некрасивыми коленями

Читайте также

Cosmopolitan включил Ольгу Бузову в список звёзд с самыми некрасивыми коленями

6217
На сайте журнала Cosmopolitan появилась подборка, посвящённая знаменитостям с самыми некрасивыми коленями. Наравне с такими возрастными звёздами, как Шэрон Стоун, Деми Мур и Мелани Гриффит, в списке фигурирует и 32-летняя Ольга Бузова.

Редакция "Космо" предложила читателям восхититься смелостью звёзд, которые надевают короткие юбки и шорты, несмотря на все недостатки. И первой же в списке смелых девушек оказалась Бузова.

<p>Источник: <a href="https://www.cosmo.ru/beauty/star_beauty/buzova-mur-sedokova-i-drugie-zvyozdy-s-nekrasivymi-kolenyami/#part0" target="_blank">cosmo.ru</a></p>

Ольга знает свои удачные ракурсы, в которых постоянно фотографируется, но даже они не всегда спасают телеведущую и певицу. Прокачанному прессу и стройной фигуре — "да", а вот острым коленям — "нет"

Из материала Cosmopolitan

Интересно, догадывается ли об этом фатальном недостатке сама Ольга. Ведь если судить по этому видео, певица полностью довольна своими ногами.

Интересно, что женский журнал проехался и по ногам Анны Седоковой: по мнению автора подборки, колени девушки выдают её лишний вес. Не понравились журналистам и ноги Натали Рудовой — над ними стоит "работать в тренажёрном зале".

<p>Источник: <a href="https://www.cosmo.ru/beauty/star_beauty/buzova-mur-sedokova-i-drugie-zvyozdy-s-nekrasivymi-kolenyami/#part0" target="_blank">cosmo.ru</a></p>

Кроме того, под удар попали сразу несколько зарубежных звёзд. Обладательницами некрасивых ног были признаны...

Анна Делло Руссо

<p>Источник: <a href="https://www.cosmo.ru/beauty/star_beauty/buzova-mur-sedokova-i-drugie-zvyozdy-s-nekrasivymi-kolenyami/#part0" target="_blank">cosmo.ru</a></p>

Эль Макферсон

<p>Источник: <a href="https://www.cosmo.ru/beauty/star_beauty/buzova-mur-sedokova-i-drugie-zvyozdy-s-nekrasivymi-kolenyami/#part0" target="_blank">cosmo.ru</a></p>

Мелани Гриффит

<p>Источник: <a href="https://www.cosmo.ru/beauty/star_beauty/buzova-mur-sedokova-i-drugie-zvyozdy-s-nekrasivymi-kolenyami/#part0" target="_blank">cosmo.ru</a></p>

Деми Мур

<p>Источник: <a href="https://www.cosmo.ru/beauty/star_beauty/buzova-mur-sedokova-i-drugie-zvyozdy-s-nekrasivymi-kolenyami/#part0" target="_blank">cosmo.ru</a></p>

И даже Шэрон Стоун, чьи ноги в "Основном инстинкте" пленили многих

<p>Источник: <a href="https://www.cosmo.ru/beauty/star_beauty/buzova-mur-sedokova-i-drugie-zvyozdy-s-nekrasivymi-kolenyami/#part0" target="_blank">cosmo.ru</a></p>

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×