Пикапер из шоу "Замуж за Бузову": Я делился своим опытом с другими

В рамках нового телепроекта "Замуж за Бузову" 15 молодых людей соревнуются друг с другом за право стать избранником звезды "Дома-2". Одного из участников шоу — 29-летнего клипмейкера Александра Гринёва называют даже фаворитом. Но несколько дней назад вскрылись скандальные подробности из его биографии.

Оказалось, что Гринёв ведёт анонимный телеграм-канал, в котором публикует секс-фото и видео своих эротических завоеваний. На этой площадке он не публикует своего лица, но с радостью делиться секретами искусства обольщения. Если верить пикаперу, он занимался оральным сексом с официантками, фитоняшками и любовницами олигархов.

Сам Гринёв уверяет, что жёлтая пресса все слишком раздула.

"После очень болезненного расставания с бывшей девушкой я погрузился в изучение психологии отношений, ухаживаний, знакомств. Я пытался разобраться и проанализировать, что происходит между мужчиной и женщиной. Почему они то любят друг друга, то ненавидят. В моей жизни был длительный период без серьёзных отношений, я знакомился с разными девушками и, естественно, занимался с ними сексом по взаимной симпатии! Холостяцкая жизнь — она такая. И да, я делился собственным опытом с другими. При этом помог тысячам парней и девушек разобраться в отношениях. Сейчас у меня другие приоритеты. Хочется стабильности и серьёзных отношений", — признался "СтарХиту" Гринёв.

Коллегам-конкурентам по телешоу было сложно поверить, что Гринёв может в свободное время давать уроки соблазнения одиноким девушкам.

"Так случилось, что я знаком с бывшей девушкой Саши Гринёва, с которой они достаточно долгое время прожили вместе душа в душу. Она отзывалась о нём как о примерном семьянине в отношениях, о порядочном человеке, а не о подонке, которым его выставляет жёлтая пресса. Этот ресурс, о котором идёт речь, блог об отношениях, и он именно так его видел! Они вместе ходили на курсы, где рассматривались семейные ценности. После расставания с девушкой Саша продолжил развивать этот канал, но никогда не относился к нему как к каналу о пикаперстве", — признался участник шоу Евгений Песенников.