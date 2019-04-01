Фанаты сняли, как Леша Свик поцеловал Ольгу Бузову прямо во время концерта

До этого в Сети среди поклонников 33-летней певицы ходили слухи о её новых отношениях. Фанаты не были уверены, есть ли эти самые отношения и настоящие ли они или это просто очередной пиар-ход в пользу совместной песни Бузовой и Леши Свика "Поцелуй на балконе". Но недавний концерт в Подольске многое прояснил, пишет "Стархит".

Не так давно появилась информация, что между Ольгой Бузовой и Лешей Свиком что-то есть. Они вместе выпустили песню, а потом певица опубликовала в своём инстаграме общее фото, намекнув на начало отношений. Но всё это было слишком размыто и фанатам хотелось больше конкретики. И вот они её наконец-то получили.

На недавнем концерте в Подольске во время исполнения совместной песни Леша решил при всех поцеловать Бузову. Она явно не ожидала такого и растерялась, но потом пришла в себя и со смехом кинулась рэперу на шею.

Если этот поцелуй не подтверждение отношений и серьёзных намерений, то что же тогда такое? Фанаты Бузовой ликуют — наконец-то у девушки налаживается личная жизнь.