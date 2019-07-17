Бузова столкнулась с Романом Третьяковым на съёмках и не смогла скрыть эмоций

В середине 2000-х Ольга Бузова и Роман Третьяков были самой популярной парой на главной стройке страны. Отношения продлись три года, но потом парень покинул проект, а Ольга осталась. У каждого началась своя собственная жизнь, и вот через много лет бывшие возлюбленные наконец-то встретились.

Хотя назвать это встречей не у каждого повернулся бы язык. Ольга пришла на съёмку программы Comment Out, где она соревновалась с Фёдором Смоловым, нападающим "Локомотива" и сборной России. По сюжету программы у участников есть одно задание — либо писать некрасивый комментарий под фото какой-либо звезды, либо выполнить вместо этого странное задание.

В шоу победил Смолов, но в Сети сейчас больше обсуждают встречу Бузовой и Третьякова спустя 12 лет после расставания. Роман по собственному желанию ушёл с проекта в 2006 году, и вскоре отношения пары сошли на нет, пишет 24СМИ. Во время шоу он поднёс участникам инвентарь для выполнения одного из заданий, и Ольга в шоке попыталась спрятаться за карточкой, которую держала в руках. Она не ожидала такого и чувствовала себя очень неловко.

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Роман выложил фото в своём инстаграме, рассказав о съёмках шоу, но в комментариях каждый второй напоминал ему о Бузовой. Многие не одобрили расставания пары, ведь после "Дома-2" карьера Ольги пошла в гору, теперь за ней следят в соцсетях 16 млн фанатов, в то время как Третьяков остался обычным шоуменом с 31,7 тыс. подписчиков.

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