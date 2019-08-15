В Сеть слили видео, на котором Ольга Бузова страстно целуется с 28-летним певцом

В инстаграме проекта "Шоу ZAMES", одним из участников которого является певец и ведущий Олег Майами, появился короткий ролик, который, можно смело сказать, шокировал подписчиков. На нём бывший участник "Дома-2" чувственно целует 33-летнюю Ольгу Бузову в полумраке ресторана. И не все бы заметили это видео, но Олег в сториз пояснил случайный слив, привлекая внимание к ситуации.
Сегодня администратор без моего ведома разместил видео. Мы с Олей переживаем не лучший этап в отношениях, поэтому выпуска с её участием пока не будет
Олег Майами
О тайном романе Бузовой и Майами фанаты подозревали уже давно, ведь певцы постоянно подбрасывали поводы для сомнений. Но, несмотря на такое громогласное и прямое заявление, мало кто порадовался за пару.
Ну всё, теперь тебя Батрутдинов будет искать
N.meryokin_13
Да ну не
Andreeva_aaa
Олег просто хайпует на имени Оли Бузовой, и это очевидно, ведь видео с её участием набирает больше лайков
Rybalka_tat
Единицы из отметившихся в комментариях поверили в искренность двух исполнителей, не обвинив их в "хайпожорстве". В прошлый раз подобная ситуация произошла, когда Олег Майами выпустил песню "Моё солнце", посвящённую Ольге Бузовой.
Бузова столкнулась с Романом Третьяковым на съёмках и не смогла скрыть эмоций