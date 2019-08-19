Ольгу Бузову засняли уже с новым парнем после видео со страстным поцелуем

33-летняя Ольга Бузова никак не может отбросить привычное для неё амплуа участницы "Дома-2". Ведь популярную телеведущую видят то с одним, то с другим парнем, но Ольга это никак не комментирует.

Обычно певица форсирует одни слухи и отвергает другие, но даже честному слову Ольги мало кто верит. Только недавно прогремела история про её отношения с Олегом Майями, как на горизонте появился другой — на которого певица тоже не так давно усиленно намекала.

В своём новом клипе "Лайкер" Ольга Бузова снялась вместе с 26-летним пранкером Давидом Манукяном, он же Dava. Певица выкладывала с ним фото и добавляла к ним провокационные надписи, но фанаты считали, что это просто шутка. Пока у Лайфа не появилось видео, которое заставляет задуматься, действительно ли это был хайп.

В ролике, заснятом 11 августа, Ольгу Бузову в аэропорту Шереметьево с гастролей встречает Давид с огромным букетом белых роз. Ольга мило улыбается, пара берётся за руки и уходит. Такое поведение не очень-то похоже на поведение обычных коллег, но с экс-участницей "Дома-2" никогда не можешь быть уверенным.

В Сеть слили видео, на котором Ольга Бузова страстно целуется с 28-летним певцом